Drumurile proaste din România sunt garantate o sută de ani

Pavilionul Expozițional din Con-stanța a găzduit conferința reprezen-tanților Patronatului Drumarilor din România. Organizația și-a ales noul consiliu director. Iosif Liviu Bota a primit un nou mandat de președinte, funcția de vicepreședinte i-a revenit lui Vasile Moldoveanu, directorul ge-neral al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, iar Costel Horghidan a fost ales director executiv. În conferința de presă organizată la finalul reuniunii, cei trei au punctat principalele probleme cu care se confruntă breasla drumarilor. Liviu Bota a semnalat existența unor mari nereguli la licitațiile organizate de instituțiile statului. Unele dintre aces-tea sunt adjudecate la prețuri cu 40% mai mici decât prețul limită (sub care este pusă în pericol calitatea lucrărilor). În alte cazuri, se acordă puncte și se câștigă licitațiile cu ofer-te care asigură garanții de 30, 50 și chiar 100 de ani pentru lucrările exe-cutate. Metoda nu are niciun suport tehnic și este menită doar a denatura competiția. În realitate, garanția nu poate depăși perioada de timp dintre două reparații capitale obligatorii ale drumurilor, care ar trebui să se facă la un interval de 15 – 16 ani. Mulți dintre beneficiarii lucrărilor nu prevăd în caietul de sarcini obligati-vitatea ca firmele participante la licitație să fie atestate de către Aso-ciația Națională de Drumuri și Poduri. Așa se explică de ce termenele de execuție nu sunt respectate și lucrările sunt de proastă calitate. Reprezentanții drumarilor susțin necesitatea unei strategii pentru dez-voltarea drumurilor locale (județene și comunale), care să reglementeze toate problemele, începând de la administrarea și întreținerea lor, până la organizarea licitațiilor. Patronatul Drumarilor s-a oferit în urmă cu un an și jumătate să proiecteze strategia, dar nu a primit niciun răspuns de la guvernul de atunci.