Drumarii protestează împotriva reducerilor salariale

Sindicatul Național Profesional al Drumarilor din România, membru al CNS „Cartel ALFA”, și care reprezintă interesele a peste 1.700 de salariați din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) protestează față de intenția conducerii companiei de reducere a salariilor angajaților și față de presiunile care se exercită individual asupra salariaților de către conducerea CNADNR.Salariații Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri au fost de-a lungul timpului solidari cu bugetul statului. Fondul de salarii alocat la nivelul companiei a scăzut procentual de la 22,24% în 2008, la 9,49% în 2013. In prezent veniturile salariale a circa 60% dintre angajații CNADNR sunt sub 1.000 de lei lunar, ceea ce are consecințe sociale și economice foarte grave.Deși situația lucrătorilor din CNADNR reprezentați de Sindicatul Național Profesional al Drumarilor din România este dramatică, conducerea CNADNR a demarat o nouă acțiune de reducere a salariilor prin negociere individuală, angajații fiind amenințați că, în cazul în care refuză să accepte o nouă reducere salarială (din salariile nete care în 60% din cazuri nu depășesc 1.000 de lei), vor fi concediați. Angajaților CNADNR li se cere sa accepte reduceri salariale cuprinse intre 10 și 45%.O alta problemă este aceea a împărțirii CNADNR în două structuri: o Agenție de Autostrăzi pentru directori, unde salariile și beneficiile sunt la nivel european și o structura de întreținere, pentru lucrători, cu salarii sub 1.000 de lei lunar. Pentru a atrage atenția asupra abuzurilor la care sunt supuși lucrătorii din CNADNR, aceștia vor începe o serie de proteste, prima acțiune începând de luni, 3 iunie, prin grevă japoneză.CNS „Cartel ALFA” cere Ministerului Marilor Proiecte și Premierului să se implice de urgenta în rezolvare a chestiunilor de care depinde păstrarea locurilor de munca și menținerea unui venit salarial legal, care să le permită oamenilor să trăiască de pe urma muncii lor, se arată în comunicatul de presă al „Cartel ALFA”.