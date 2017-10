Drumarii - între nicovala concedierilor şi ciocanul reducerilor salariale

1

romania trezeste-te!

s-au dat tunuri cu asfaltarile si constructiile de druuri, insa milioanele de euro au intrat in buzunarele smecherilor si poiticienilor. acum, vinovat este dorel care, ca un nesimtit si-a permis sa incaseze un salariu lunar de 200 euro. ce nesimtire! de ce in romania nu actioneaza fiscul ca in tarile civilizate confiscand averile ilicite? tot prostimea va avea de suferit. tot omul de rand va fi concediat. directorii vor ramane in functii, ba chiar vor primi si o marire salariala. un conducator moral, cand firma este in pragul colapsului va demisiona deoarec nu este un profesionist sa aduca profit, dar la stat este invers proportional. smecherii jupoaie tara si prostimea plateste si sufera. suntem cea mai stupida natie de pe glob deoarece accptam sa fim jefuiti, denigrati, mintiti, talhariti...etc. cand vom vedea si in romania o unitate intre sindicate si manifestatii de strada ca in germania, italia, franta, spania, turcia. pana atunci sa traim in dobitocie ca jivinele padurii. mi-e rusine ca sunt roman, ca sunt accea-si natie cu dobitocii. RUSINEEEEEEEEEEEEEE!