Drama marinarilor români de pe nava moldovenească „Just Miriiam“

Cinci marinari români de pe nava „Just Miriiam”, sub pavilion Moldova, au solicitat sprijinul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Ei reclamă lipsa condițiilor minime de viață și muncă la bord.„Sunt plecați prin agenția Cari-beean Sea SRL, fără să se intereseze înainte de îmbarcare despre navă, despre compania la care urmează să muncească” - a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.„Just Miriiam” este un cargou de mărfuri generale de 1.278 tdw, de 71 metri lungime, construit în 1971, despre care se spune că ar fi sub controlul unei companii libaneze. Plecase din Reykjavik (Islanda) spre Beirut (Liban) încărcat cu vehicule (automobile și truck-uri). În noaptea de 10 februarie 2014, în timp ce se afla în Golful Biscaia, la 16 mile marine SV de Belle Ile, a intrat în black out. În ajutorul său a fost trimis remorcherul „Abeille Bourbon”. Pe o mare agitată, cargoul a fost remorcat până în portul Lorient, unde a acostat pe 11 februarie, la ora 11.30. La bordul navei se află un echipaj de opt marinari, printre care și cei cinci români. Nu este de mirare că navigatorii români se plâng de condițiile de muncă și viață de pe „Just Miriiam”. Nava are 43 de ani vechime - o vârstă mult prea înaintată. După 25 de ani de serviciu, navele maritime în-cep să se îndrepte spre șantierele de scrap. Faptul că este înmatriculat sub pavilion Moldova, un pavilion extrem de permisiv, spune multe despre starea cargoului. Sub acest pavilion s-au refugiat numeroase nave care nu îndeplinesc standardele interna-ționale. Din această cauză, pavilionul moldovenesc este pe lista neagră a Paris Memorandum, în zona de risc mediu spre înalt. În perioada 2009 - 2011, un număr de 88 de nave au fost reținute la inspecțiile de Port State Control, iar în intervalul 2010 - 2012, în urma a 654 inspecții, 84 nave au fost reținute. Pavilionul Moldovei este perceput ca un pavilion de complezență, cu o reputație deloc bună pentru o țară ce aspiră să devină membru al Uniunii Europene. Navigatorii care se îmbarcă pe navele lui își asumă riscuri foarte mari. Stimați marinari, vă reamintim că Sindicatul Liber al Navigatorilor vă acordă gratuit consultanță, indiferent că sunteți sau nu membrii săi. Înainte de a pleca în voiaj, solicitați informații despre navă, despre compania pentru care veți lucra, despre condițiile minime de salarizare și protecție socială ce ar trebui să vă fie asigurate prin contractele de muncă! O bună informare vă ajută să evitați multe dintre necazurile și nenorocirile care vă pândesc pe mare.