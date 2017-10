Drama echipajului de pe nava Muezzinoglu

Cargoul turcesc Muezzinoglu a fost abandonat de armatorul său, care a anunțat falimentul în urmă cu trei luni, când nava a andocat în Luanda, Angola.Nava a rămas fără provizii, patru dintre membrii echipajului au ajuns în Turcia cu ajutorul Consulatului turc, ceilalți, în frunte cu comandantul, au decis să ducă nava spre cel mai apropiat port european.Cargoul a părăsit Luanda pe 18 august 2012 și a ajuns la Las Palmas, Insulele Canare, dar i s-a refuzat intrarea în port pe motiv că nu are un agent nominalizat.În prezent, Muezzinoglu este în derivă, la 12 mile de Las Palmas, în apele internaționale. Echipajul solicită autorităților turcești să intervină și să ajute nava aflată în dificultate. Echipajul se hrănește cu ceea ce pescuiește, ia ofițerul electrician s-a electrocutat și necesită spitalizarea. Situația la bord e disperată.Cargoul Muezzinoglu are capacitatea de 4.195 tdw, a fost construit în 1982 și este înmatriculat sub pavilion Turcia.