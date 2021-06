Dragostea nu are pedigree. Canisa, între pasiune şi afacere

„Depinde foarte mult de bagajul genetic al părinţilor şi performanţele în expoziţii. Am participat la expoziţii de club în afară, la campionate mondiale unde investiţia este fantastică. Pe un mascul performant să-l faci campion în câteva ţări, apoi campion naţional asta înseamnă o muncă şi o investiţie foarte mare care poate sări de 15.000 de euro pe an. Puiul unui astfel de mascul dacă şi femela mamă este pe aproape ca şi performanţe poate sări de o mie de euro”, ne-a spus Adrian Diplan.



Nu ai timp şi bani pentru un campion, adoptă un suflet



În Dobrogea o canisă a rasei boxer se află la Cumpăna unde Bogdan Stănescu îi creşte cu pasiune şi multă iubire. Şi la el a fost dragoste la prima vedere, cumpărând un animal de companie pentru copii, un câine boxer. Acum pasiunea s-a transformat în hobby, dar nu poate spune că îi aduce un venit din care să poată trăi.







„Este o rasă foarte bună şi pentru casă că o păzeşte foarte bine. Se lucrează uşor cu ei. De patru ani am început să creştem câini. Eu îi cresc pentru show. Îi cumpăr de afară şi costă destul de mult şi să te ocupi de ei, să-i duci la competiţii nu este ieftin deloc”, ne-a explicat Bogdan Stănescu. Pentru cei care îşi doresc un boxer ca animal de companie, cu pedigree, dar nu au timp să se ocupe să-l scoată la expoziţii, cei doi crescători renumiţi vă sfătuiesc să nu-i ţineţi doar de reproducere. Iar dacă nu puteţi să vă ocupaţi cu adevărat de ei, adoptaţi un suflet pentru că dragostea nu are pedigree.











Astăzi vorbim despre canisa de boxeri, adică un loc în care sunt crescuţi campioni şi pui cu pedigree. Un câine potrivit pentru o familie cu copii şi bunici este boxerul. Deşi este de talie destul de mare este un animal de companie vesel, loial şi uneori încăpăţânat, mai ales dacă nu este băgat în seamă. În România are mulţi admiratori şi cel mai des îl întâlneşti la plimbare în parc alături de o familie cu copii. În Statele Unite este considerat un câine „babysitter” pentru că este foarte ataşat de cei mici. Cea mai bună canisă de boxeri este în Dâmboviţa, iar Adrian Diplan este „tatăl boxerilor”, cum i se mai spune de către cunoscători. A început de mic pasiunea pentru această rasă, când copil fiind a avut probleme de adaptabilitate şi a primit un boxer ca animal de companie, după cum ne-a povestit. De atunci şi până în ziua de azi şi-a dus pasiunea mai departe şi a vrut să facă palmares cu boxerii săi. Are campioni internaţionali şi naţionali şi are grijă să îi scoată cât mai des la competiţii canine de renume. În ultimul an s-au desfăşurat prea puţine, dar chiar şi aşa a câştigat două campionate în două ţări. Un pui rezultat dintr-un astfel de campion poate costa şi 1.500 de euro.