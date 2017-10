Două nave sub pavilion Panama, scufundate de taifunul Megi

În noaptea de 18 spre 19 octombrie 2010, două nave comerciale sub pavilion panamez s-au scufundat în largul coastei de vest a Taiwanului, în timpul taifunului Megi, a anunțat Garda de Coastă. Cargoul „Xin Y”, încărcat cu ciment, plecase din China spre Brunei. Prinsă de furtună, nava s-a rupt și s-a scufundat. 18 dintre cei 22 de membrii ai echipajului (format din 17 birmanezi, 4 indonezieni și un taiwanez) au fost salvați de nava de croazieră „Legend of the Seas”, Garda de Coastă, Forțele Aeriene și Corpul Național de Service Airborne. În zona naufragiului a fost descoperit corpul neînsuflețit al unuia dintre marinarii birmanezi. Alți trei membri ai echipajului au fost dați dispăruți. La mai puțin de trei ore după primul accident, un alt cargou, „Dili Star”, s-a scufundat în dreptul coastei Kaohsiung County. Cei 12 marinari de la bord au abandonat nava aflată în pericol, urcându-se în barca de salvare. Ulterior au fost preluați de un elicopter venit în ajutor. Niciunul dintre marinari nu a fost grav rănit, au declarat reprezentanții Forțelor Aeriene. Ambele nave erau vechi și probabil nu aveau ce căuta în largul mării pe o asemenea vreme, fiind victime sigure. „Xin Y” avea 8.041 tdw, fusese construit în 1981 și aparținea unui armator din Taiwan. „Dili Star” avea capacitatea de 3.628 tdw și intrase în exploatare în 1991. Scufundarea celor două nave nu este o simplă întâmplare, în care doar natura dezlănțuită este vinovată. Este știut faptul că registrul de navigație al statului Panama - cel mai mare din lume - cuprinde peste 5.700 de nave. Pavilionul panamez este unul de complezență, utilizat în scopul reducerii costurilor de exploatare a navelor sau pentru a evita anumite reglementări privind siguranța navigației, impuse de numeroase guverne. În prezent, mai mult de jumătate din flota mondială utilizează pavilioane de complezență. Navele sub pavilion Panama sunt frecvent subiect al știrilor rele, fie că e vorba de scufundări sau eșuări, de capturarea de către pirați sau de sechestrarea lor în porturi, de către autorități. Pentru Republica Panama, aceasta este o afacere de milioane de dolari pe an, susținută din taxele plătite de armatori.