Două nave s-au ciocnit pe drumul dintre Turcia şi portul Constanţa

Două nave s-au ciocnit pe drumul dintre Turcia și portul Constanța

La primele ore ale zilei de 8 martie 2013, nava „Lady Gul”, care plecase de la Istanbul spre portul Constanța a intrat în coliziune cu cargoul „St. Catrien”, care plecase de la Constanța și se îndrepta spre Samsun (Turcia). Incidentul s-a produs la nouă mile sud de Cap Kaliakra (Bulgaria).Ambele nave au suferit avarii și au fost nevoite să se îndrepte spre portul Varna, pentru inspecții amănunțite.Nu au fost raportate victime și scurgeri de combustibil în mare. Cele două nave aparțin unor armatori turci.„Lady Gul” (ex. „Sandra”) este un cargou de 3.850 tdw, construit în anul 2000 și înmatriculat sub pavilion Panama.Cargoul „St. Catrien” (ex. „Rubin”, ex. „Fast Catrien”) are ca-pacitatea de 1.990 tdw, a fost construit în 1980 și este în-registrat sub pavilion Insulele Comore.