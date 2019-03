Două nave au fost reținute în portul Constanța pentru neplata salariilor marinarilor

În doar cateva zile, in urma demersurile echipajelor, biroul Port State Control din cadrul ANR si ITF Romania au retinut pe MLC 2006 doua nave care aveau restante mai mari de doua luni la plata salariilor echipajelor, se arată într-un comunicat de presă. Este vorba de navele Huseyn Javid – pavilion Malta si Beccaria -pavilion Panama care impreuna totalizau peste 256.000 USD - neplata salarii.







„Reamintim ca aceasta conventie- MLC 2006- a fost ratificata de Romania in anul 2015 dupa doi ani de actiuni si presiuni concertate ale Sindicatului Liber al Navigatorilor, devenind astazi un instrument de lucru pentru a proteja drepturile navigatorilor, un cod al conditiilor de munca si viata la bordul navelor care sosesc in porturile romanesti

Revenind la cazul nostru, in urma actiunilor PSC si ITF , armatorii navei Huseyn Javid au achitat 106,000 usd reprezentand salariile echipajului la zi. Cei 11 navigatori, membri ai Sindicatului Navigatorilor din Rusia au rasuflat usurati, la fel si familiile lor care asteptau de mai bine de 4 luni salariile restante.







La nava Beccaria sunt indeplinite conditiile de a se introduce o actiune in instanta din Romania daca in aceasta saptamana nu se gaseste o solutie viabila pentru plata salariilor. Salariile la aceasta nava nu sunt achitate de peste 5 luni catre cei 13 membri ai echipajului de nationalitate Ucrainiana. Sindicatul din Ucraina ai carui membri sunt navigatorii de la bord, va sustine anumite cheltuieli pentru echipaj alaturi de ITF Romania, in cazul in care se va solicita rezolvarea cazului pe cale legala.

Alte 3 nave au transmis ca ajung in zilele urmatoare in porturile romanesti iar echipajele sunt neplatite de peste 2 luni.

Porturile romanesti sunt porturi in care dumping-ul social este descurajat si armatorii cu probleme sunt obligati sa le rezolve inainte de a pleca din port cu nava”, se spune în comunicatul semnat de Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF Romania.