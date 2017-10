Două firme din Constanţa au dat o gaură de 12.272.731 lei la bugetul statului

Două firme din Constanța au dat o gaură de 12.272.731 lei la bugetul statului

Câte dintre firmele înregistrate la Registrul Comerțului mai funcționează la sediul social declarat? Nimeni nu poate să spună, pentru că nu a făcut un astfel de recensământ. În România sunt recenzate persoanele, casele, animalele, nu și firmele. Autoritățile descoperă incidental, cu ocazia unor controale că firma X sau Y nu funcționează la sediul social declarat și că are tot interesul să nu poată fi găsită. Din inspecția fiscală parțială efectuată în decembrie 2010 la firma BFD Perfect Global SRL, din Constanța, a rezultat că aceasta nu desfășoară activitate la sediul social fiscal declarat, iar administratorul nu a putut fi contactat. Inspectorii au stabilit că în perioada februarie - septembrie 2010, societatea a efectuat achiziții de produse pentru care nu a prezentat documente legal întocmite de proveniență, care să fie considerate acte primare justificative. Ei au calculat un prejudiciu total de 8.473.590 lei, la bugetul statului, reprezentând impozit pe profit, TVA și accesorii. Cazul a fost dat pe mâna procurorilor. Inspectorii fiscali au verificat parțial afacerile din lunile noiembrie - decembrie ale SC Malkuth Trading SRL, din Constanta. Și în acest caz s-a constatat că firma nu desfășoară activitate la sediul social fiscal declarat și că admi-nistratorul nu poate fi contactat. Din verificări a rezultat că societatea a efectuat achiziții de produse cerealiere de la două persoane fizice din Bulgaria, prin borderouri de achiziție care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi considerate documente primare justificative. În plus, în august 2010, societatea a cumpărat de la o altă firmă îngrășăminte chimice pe care le-a comercializat sub costul de achiziție (?). În urma recalculării impozitului pe profit datorat de societate pentru trimetrul III 2010 și a accesoriilor, a rezultat un prejudiciu de 3.799.141 lei. Și în acest caz a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.