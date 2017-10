Donald Harwin - preşedintele Consiliului Legislativ australian a vizitat portul Constanţa

Donald Harwin - președintele Consiliului Legislativ australian a vizitat portul Constanța

Donald Harwin, președintele Consiliului Legislativ (Camera Superioară) al Parlamentului statului australian New Southwales (Noua Galie), a efectuat vineri, 20 martie 2012, o vizită în portul Constanța. El a fost însoțit de Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, senatorul Nicolae Moga, consulul onorific al Australiei în România și consulul onorific al României în Australia.Vizita a început din terminalul de pasageri, unde oaspeții au fost întâmpinați de Duma Ambroziu, directorul direcției de exploatare, siguranță și securitate portuară din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. După o amplă prezentare a portului Constanța, a urmat o vizită la bordul unei șalupe a Căpităniei. Referindu-se la importanța acestui eveniment, Mihai Daraban a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Când vorbim de comerțul dintre România și Australia, portul Constanța nu poate fi evitat. Oamenii de afaceri din Australia sunt prea puțin informați despre posibilitățile economiei noastre. Pe de altă parte, noi dorim să ieșim cu comerțul exterior în afara granițelor Uniunii Europene. Australia este, după cum se știe, un rezervor mondial de materie primă. Să nu uităm că fosta întreprindere „Integrata de lână”, din Constanța, fusese proiectată pentru procesarea lânii din Australia. Minereul de fier și cărbunele sunt principalele puncte de atracție pentru industria noastră. Nu trebuie omis comerțul cu mărfuri containerizate. Am dorit să le arătăm oaspeților noștri că portul Constanța poate reprezenta o platformă de distribuție a mărfurilor australiene spre Europa Centrală și de Est. Nu trebuie să ia în considerare doar piața românească, ci a tuturor țărilor din regiune care nu au ieșire la mare și care sunt riverane Dunării: Serbia, Ungaria, Slovacia și Austria. Există un potențial de piață imens. Nu trebuie uitat că, în Austria, există celebrul Voeste Alpine, pe care îl așteptăm și noi. România are grupul Arcelor Mittal. Practic, Australia se înscrie la masa potențialilor furnizori de materie primă pentru România.Eu cred că Parlamentul australian este cel mai în măsură să disemineze informația despre România. Știți bine că înainte de a începe comerțul între țări atât de depărtate este necesar ca politicul să dea semnalul că se pot face afaceri în siguranță. Nu cred că exisă altcineva decât politicienii australieni care să-i convingă pe conaționalii lor că România este o țară sigură, cu oportunități de afaceri.”