Domnilor, cel mai frumos cadou de 8 Martie îl găsiți la Târgul TINIMTEX din Mamaia! Grăbiți-vă să-l cumpărați!

La început am crezut că expozanții sunt cine știe ce mari case de modă, dar m-am lămurit curând că marea lor majoritate sunt producători români. Industria ușoară națională, câtă a mai rămas, este capabilă să facă minuni din stofe, piele și blănuri, ce pot concura cu succes creațiile marilor producători ai lumii.







Opere de artă din piele și blănuri





De cum intri în complexul expozițional, te întâmpină standul producătorului de haine din piele Buzea Constantin, din Ploiești. Alături, în galantarele producătorului clujean Lăcătuș Elena, sunt expuse superbe haine din blană și piele.



Ceva mai încolo, firma Cicârlan Elena din Neamț își etalează minunatele creații. Oh, ce culori, ce croieli, ce linii elegante! „Hainele din blană costă între 400 și 4.000 de lei, căciulile, între 40 și 400 de lei, iar papucii îmblăniți, 20 de lei. Materia primă e de import. Blănurile și pieile provin din Grecia și Ucraina. Din păcate, în țară nu prea mai avem tăbăcării”, își exprimă regretul Iulian David, reprezentatul firmei.





Standul producătorului de confecții de damă Coquette – Boutique din Baia Mare pare un curcubeu de culori și modele vestimentare. Iar prețurile sunt extrem de atractive. Bluzele se vând cu 60 de lei, fustele cu 100 de lei, iar rochiile cu 100 – 150 de lei.











Înființat în urmă cu zece ani, atelierul de încălțăminte Polinski din București este prezent la târg cu o colecție excepțională de genți, ghetuțe și pantofiori de damă. Mâinile meșterilor români au făcut adevărate minuni, fiecare produs fiind o adevărată operă de artă. „Unitatea noastră are 12 lucrători, iar pielea o importăm din Turcia și Italia. Suntem prezenți în fiecare an la TINIMTEX. Târgul ne-a ajutat să ne promovăm produsele”, afirmă Luminița Ion, reprezenta firmei. Iată prețurile produselor expuse: ghete – 290 lei; pantofi – 270 de lei, genți – 270 de lei.



Mărfuri de calitate pentru clienți pretențioși





Ion Răileanu este asociat în cadrul firmei Răileanu Textile din Buzău, un atelier de producție înființat în 1991. A venit la târg cu o colecție întreagă de lenjerie de pat, pilote și prosoape. Marfă bună, de calitate, bumbac 100%, și foarte ieftină. Lenjeria de pat costă între 100 și 200 de lei setul, prosoapele, între 15 și 25 de lei, iar pilotele, între 120 și 200 de lei.











„La naștere, în 1991, firma noastră avea 20 de lucrători. Acum mai avem doar patru. Meseriași nu se mai găsesc pe piața muncii, iar școlile care să îi califice au dispărut de mult timp. Producătorii sunt nevoiți să își pregătească singuri lucrătorii. Țara nu mai are nevoie de industria românească. Vrea să aducă totul din import”, îmi spune cu amărăciune Ion Răileanu.



Îmi atrage atenția un batalion de elegante încălțări din piele naturală, care parcă așteaptă comanda să pornească în pas de defilare. Deasupra standului tronează semeț numele firmei II Moisesin – Vâlcovu de Sus Suceava. Cercetez cu atenție modelele. Oh, ce calitate! Ce splendori! Câțiva vizitatori, de cum au dat cu ochii de ele, n-au rezistat ispitei și au cumpărat câteva perechi. „Am venit cu prețuri reduse la acest târg. Ghetele de damă le vindem cu 180 de lei, ghetele bărbătești cu 200 de lei, iar pantofii cu 200 de lei”, precizează Robert Moisesin, reprezentatul firmei producătoare.





La doi pași mai încolo îmi atrag atenția confecțiile de damă ale producătorului Cristine Maris din Focșani. Gelu Săpunar – administratorul firmei îmi prezintă colecțiile expuse: „Toate produsele noastre sunt confecționate din lână și bumbac. În 2020 am produs numai pentru piața externă: Spania, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia și Italia. În 2021 am început să livrăm și pe piața românească. Constănțenii sunt clienți pretențioși, apreciază produsele de calitate, iar noi avem ce le oferi.”



Mărfurile expuse au următoarele prețuri: hainele 80 – 100 lei; rochiile 160 – 200 lei; pantalonii 80 – 100 lei; sacourile 150 lei; compleurile 270 de lei.











Stimați cititori, târgul este deschis până pe data de 7 martie și poate fi vizitat, zilnic, între orele 10 – 19, iar duminică, 7 martie, între 10 și 16.





Stimați cititori, ieri am dat o raită prin târg, să-mi clătesc ochii, să mă documentez. Jur că am rămas trăsnit de ceea ce am văzut! Târgul e plin de produse de înaltă calitate, lucrate cu foarte mult bun gust și rafinament, iar unele dintre ele sunt adevărate bijuterii.