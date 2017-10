Doi ofiţeri români sunt suspectaţi de crimă

Doi ofițeri români sunt suspectați de crimă

Potrivit agenției de presă EFE, șase marinari de pe nava „RM Power”, sub pavilion Insulele Marshall, au fost arestați în orașul Rosario, din Argentina. Ei sunt acuzați că ar fi aruncat peste bord, la 400 kilometri de coasta africană, patru pasageri clandestini congolezi. Surse judiciare au declarat pentru EFE că inculpații sunt comandantul Florin Filip, secundul Robert Racoviță și patru marinari filipinezi. Aceștia au dat declarații în fața procurorului federal, care se ocupă de caz.Nava plecase din Congo la începutul lunii iulie, având un echipaj de 21 oameni. La puțin timp de la plecare, la bord au fost descoperiți șapte pasageri clandestini. Nava a fost nevoită să se întoarcă din drum și să-i debarce.Conform mărturiilor echipajului, patru zile mai târziu, când nava se afla în marș, au fost descoperiți alți patru pasageri clandestini. Comandantul ar fi ordonat să fie legați de mâini și de picioare și aruncați în mare. Parchetul a fost sesizat de câțiva membri ai echipajului, care au fost debarcați.„Sindicatul Liber al Navigatorilor nu are nicio informație oficială despre acest caz. Am aflat de la agențiile de știri despre el. Cei doi ofițeri români nu sunt membrii noștri de sindicat. Mi-e greu să cred că așa ceva s-ar fi putut întâmpla” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.Nava „RM Power” face parte din flota companiei grecești WEM Lines. Pe site-ul oficial al acesteia nu există niciun comunicat cu privire la acest incident.