Doi navigatori români sunt într-o situație critică, pe o navă cu nouăzeci de emigranți revoltați

La bordul navei ro-ro „Nivin”, sub pavilion Panama, pe care se află și doi navigatori români (un ofițer punte și un ofițer mecanic), s-a declanșat o situație de criză. La începutul săptămânii trecute, vasul a ajuns în portul Misurata, situat în nord-vestul Libiei, având îmbarcați 90 de emigranți. Potrivit primelor informații, aceștia au fost preluați de undeva, de pe mare, de pe câteva ambarcațiuni. Doi sirieni, membri ai echipajului, ar fi luat bani de la emigranți, promițându-le că vor fi transportați până în Italia.Dar în loc să ajungă în Europa, nava „Nivin” a ajuns în Libia. Acolo, cei doi sirieni care le luaseră banii de la emigranți, s-au făcut nevăzuți. Constatând că au fost trași pe sfoară, emigranții s-au revoltat, îndreptându-și nemulțumirea împotriva echipajului.Reprezentanții autorităților ar fi fost întâmpinați cu ostilitate de emigranți. Drept urmare, autoritățile au fost obligate să ia măsuri de securitate, astfel că nimeni nu urcă, nimeni nu coboară de pe navă.Aceste întâmplări i-au fost relatate lui Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România, de ruda unuia dintre ofițerii români de pe „Nivin”, cu rugămintea să intervină în ajutorul lor.„Românii au sunat acasă, disperați. Au ajuns într-o situație incredibilă, greu de soluționat. Unul dintre ei a devenit ofițer de curând; abia ce și-a terminat stagiul de cadet. Niciunul dintre cei doi navigatori nu este membru de sindicat și niciunul nu a luat legătura cu noi înainte de a pleca pe mare, pentru a obține informații despre navă și armator. Singurul lucru pe care îl putem face pentru ei este să informăm Autoritatea Navală Română, Ministerul Afacerilor Externe și Federația Internațională a Transportatorilor - ITF”, a declarat Mihălcioiu.Ro-ro-ul „Nivin” are capacitatea de 1.626 tdw și a fost construită în 1983.De la intrarea în exploatare și până în prezent și-a schimbat de mai multe ori numele și, probabil, proprietarul. La naștere, nava s-a numit „Silverstone”, pentru ca la scurt timp, tot în 1983, să fie botezată „Tarak Labiad”. În 1985, a fost reînmatriculată sub numele „Silverstone”, pentru ca în septembrie același an să primească numele „Sea Hamex”. Din noiembrie 2003 până în ianuarie 2005 a purtat numele „Sea Trust”. Apoi, a fost numită „Valentinsa”, pentru ca, în același an, să devină „Sea Liban”. În 2011, a primit numele „City of Hamburg”, iar în 2015, „Bahaa”. În prezent circulă sub numele „Nivin”.În shipping-ul internațional, schimbarea frecventă a numelui unei nave ridică mari semne de întrebare. De altfel, acest ro-ro s-a confruntat, de-a lungul existenței, cu destule probleme care nu sunt un motiv de mândrie: cazuri de neplată a salariilor și de lipsă a contractelor de muncă la bord, și chiar o reținere în portul Savona, din cauza disputei între doi proprietari ai vasului.„Nava este sub pavilion de complezență, fără un contract colectiv de muncă standard la bord, și efectuează voiaje în zone de risc, cum e Libia”, afirmă liderul SLN.Inspectoratul ITF România a informat în cursul zilei de ieri ANR, Ministerul Afacerilor Externe și ITF în legătură cu situația de criză de pe nava „Nivin”.În finalul mesajului se spune: „Acum, situația este complicată, nava nu are unde să plece, este cu echipaj la bord minus cei doi sirieni și cu încă 90 de persoane considerate pasageri clandestini. Printre membrii echipajului sunt și doi ofițeri români, plecați prin firma Marina Crewing din Constanța. Cei doi sunt blocați practic la bord, crescând îngrijorarea noastră, dar și a familiilor lor. Vă rugăm să încercați, prin autoritatea pe care o aveți, să repatriați acești navigatori din Libia. Cred că responsabil cu plata repatrierii, pe lângă armator, este și agentul de crewing. Cei doi navigatori nu sunt membri ai Sindicatului Liber al Navigatorilor”.Ziarul „Cuget Liber” a solicitat și punctul de vedere al firmei Marina Crewing Agency din Constanța. Reprezentanta acesteia, Elena Bonceanu, ne-a transmis corespondența purtată cu Omran Alamé, directorul general al lui KYB International INC, agentul navei din Libia.Acesta informează agenția de crewing constănțeană că: „Pe drumul spre Misurata, portul de descărcare a autoturismelor, nava a primit, din partea autorităților italiene și malteze, solicitarea să salveze emigranții.Aceștia au fost preluați la bord și li s-a spus că vor fi duși în Misurata, dar când au ajuns în port au refuzat să fie debarcați, spunând că vor să meargă în Italia. Acum toată lumea și toate autoritățile lucrează pentru a-i debarca pe emigranți și pentru a lăsa nava să își continue activitatea. Nu este nimic îngrijorător, totul este sub control. Toate autoritățile au fost informate în mod corespunzător, monitorizează situația și lucrează pentru a rezolva acest caz în cel mai bun mod”.Agentul navei afirmă că echipajul are tot ce e necesar pentru a-și continua activitatea, inclusiv mâncare, singurii îngrijorați fiind navigatorii români.v v vAvând în vedere cazul celor doi români de pe ro-ro-ul „Nivin”, „Sindicatul Liber al Navigatorilor atrage încă o dată atenția asupra pericolelor în care pot fi implicați navigatorii români trimiși la muncă de unele agenții de crewing, autorizate de ANR, dar care nu respectă anumite criterii privind condițiile de muncă și viață stabilite prin contracte colective de muncă standard (naționale sau tip ITF)”.