Doi navigatori au câştigat sute de clienţi din şantierele navale şi industrie

Afaceri de succes

Doi navigatori au câștigat sute de clienți din șantierele navale și industrie

România nu duce lipsă de afaceri de succes, pornite de la zero, de la firul ierbii, cum se mai spune. Firma PMC Marine Safety SRL este una dintre miile existente. M-am oprit asupra ei pentru că este un caz exemplar, din care mulți au ce învăța.Firma a fost înființată la data de 4 mai 2006, de către ofițerul electromecanic Călin Petculescu, absolvent al Institutului de Marină din Constanța, obiectul său de activitate fiind distribuția de echipamente de securitate pentru industria maritimă, industria petrolieră, pentru aviație și industria militară. „La acea vreme, am identificat o gamă largă de echipamente de siguranță a muncii la bordul navelor, de care aveau nevoie armatorii și care nu puteau fi asigurate de firmele de profil din România. Pe piața internă nu existau acele echipamente, iar firmele respective nu aveau personal de vânzări specializat pentru ele. Găsisem o nișă de piață pentru care aveam pregătirea și experiența necesare. De asemenea, cunoșteam de pe navele pe care lucrasem foarte multe produse și producători străini, care încă nu ajunseseră în România”, povestește Călin Petculescu.În 2008, l-a cooptat ca partener de afaceri pe ofițerul electromecanic Bogdan Moise, coleg de facultate și de muncă. Firma avea nevoie de mai multe forțe pentru a se dezvolta. La scurt timp, cei doi au înființat firma soră WaterMota SRL, pentru a oferi clienților un pachet mai mare de produse (motoare, generatoare, linii axiale) și service.Lărgirea gamei de echipamente și instalații oferite le permitea clienților să obțină prețuri mai bune și să aibă mai puțină bătaie de cap cu service-ul în perioada de garanție și post-garanție.La sfatul producătorilor de echipamente, cei doi asociați au intrat și pe piața industrială, care are posibilități de desfacere de nouă ori mai mari decât cea navală. În prezent, cele două cele două firme au în portofoliul de clienți rafinăriile din România, mai puțin LukOil, aproape toate firmele din industria chimică, industria nucleară, toate șantierele navale, platformele petroliere, dar și mulți dintre subcontractorii acestora. Până și în agricultură și-au extins afacerile. Dacă la debut, PMC Marine Safety și WaterMota aveau doi-trei clienți, acum au câteva sute!„Tuturor acestor clienți le asigurăm echipamente de siguranță și securitate în muncă, service pentru ele, consumabile și, de cele mai multe ori, consiliere, pentru că mulți dintre ei nu știu ce să aleagă. Noi mergem la clienți, identificăm zonele de risc și le sugerăm echipamentele potrivite, având în vedere aplicațiile lor și prevederile legislative. La nivel național, afacerea cu echipamente de siguranță și securitate în muncă se ridică la 80 - 100 milioane de euro. Noi am ajuns să realizăm 1,1 milioane de euro pe an”, relatează Călin Petculescu.Clienții sunt atrași atât de calitatea produselor și serviciilor oferite, cât și prin faptul că sunt ajutați să își reducă costurile. „Histria Shipmanagement ne-a mulțumit pentru faptul că le-am redus la jumătate costurile cu mentenanța detectoarelor portabile de pe tancurile chimice de 41.000 tdw. Noi facturăm întotdeauna costul real al lucrărilor. Nu-i păcălim pe clienți și ei sunt mulțumiți. Deviza noastră este: Siguranță și calitate - stilul nostru, misiunea noastră!”, precizează Petculescu.Impresionant este portofoliul de producători care își livrează produsele prin intermediul celor două firme: MSA, 3M, Ansell, Lalizas, Uvex, Bauer, Trellchem, Portwest - pentru echipamente de siguranță; Mitsubishi Heavy Industries (Japonia), Doosan Infracore (Coreea de Sud), Kort Propulsion (Marea Britanie), Moteurs Baudouin (Franța), Fischer Panda (Germania) - pentru motoare și generatoare.„Instruirea permanentă este o preocupare majoră pentru noi. Împreună cu angajații noștri participăm la cursuri de specializare la producători, la schimburi de experiență și întâlniri, la nivelul Uniunii Europene, cu distribuitorii aceluiași producător. Anul acesta an, eu am participat, deja, la două cursuri în străinătate”, spune Călin Petculescu.În urmă cu o lună, PMC Marine Safety a împlinit zece ani de existență și se poate lăuda cu performanțe financiare de invidiat. Conform datelor de bilanț financiar publicate de Ministerul Finanțelor, firma a încheiat anul 2015 cu venituri de 4.896.299 lei (cu 112% mai mari decât în 2010) și un profit net de 746.567 lei (creștere de 155%). Are o productivitate de 699.471 lei pe salariat și o profitabilitate de 106.652 lei pe salariat. Pentru a înțelege mai bine dimensiunea acestor cifre trebuie arătat că, în 2015, gigantul comercial Carrefour România a avut o productivitate de 654.573 lei pe salariat și o profitabilitate de 15.989 lei pe salariat.Cele două firme au o dezvoltare organică, prudentă, evitând riscurile financiare și de piață. Investițiile le fac numai din resurse proprii. În prezent, la Ovidiu, PMC Marine Safety construiește o hală pentru echipamente, service și logistică, care va asigura câteva locuri de muncă în plus.La rândul ei, WaterMota vine cu un proiect spectaculos, a anunțat Bogdan Moise: producția de grupuri diesel generatoare navale. „Începutul a fost făcut. Existând cereri speciale din partea clienților, iar producătorii neavând respectivele produse, noi le-am construit după un proiect propriu și le-am livrat. Am început producția de serie mică. Vrem să intrăm pe piața din Marea Britanie cu două tipuri de diesel generatoare. Trebuie să vă spun că noi facem foarte multe exporturi. Dacă am fi fost sprijniiți de legislație, puteam deveni un nod de distribuție precum Olanda pentru anumiți furnizori. WaterMota are un contract de asociere cu Doosan Infracore pentru unul dintre cei mai mari operatori off-shore. Lucrăm la un proiect pilot, pentru modernizarea unor nave în Nigeria.”