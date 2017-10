„Doctorul epavelor“ a scos de sub ape zeci de nave şi 33 de tractoare

„Doctorul epavelor“ a scos de sub ape zeci de nave și 33 de tractoare

Jorj Unciuleanu, fostul căpitan șef al portului Constanța, a făcut din căutarea, salvarea și ranfluarea navelor o afacere privată și, totodată, temă pentru teza sa de doctorat. De-a lungul carierei sale a participat la operațiuni legate de circa 150 de evenimente navale. A acumulat o experiență extraordinară, pe care o folosește în compania sa și în activitatea științifică. Discipolul lui Arhimede Cel ce va fi în viitorul apropiat „doctorul epavelor“, cum îi place să spună în glumă, a intrat în acest business în 2005. Pe piața românească, în domeniul său de activitate – salvarea, căutarea, ranfluarea și dezeșuarea navelor - nu prea există concurență. A reușit să obțină contracte pe mare, pe Dunăre și chiar pe lacuri. Una dintre cele mai interesante operațiuni - povestește Jorj Unciuleanu - a fost scoaterea din adâncuri a navei „Karim 1". Aceasta se scufundase în portul Constanța, lângă docul plutitor al companiei „Sorena”. A fost o operațiune extrem de grea. Nava cu o capacitate de 2.700 tdw și o greutate netă de 1.070 tone se afla la 12,5 m sub apă. În plus, se răsturnase. Scufundarea ei fusese cauzată de un complex de împrejurări: tăierea unor table de la bord, combinată cu o greșeală de balastare și cu valul ridicat de câteva remorchere care au trecut prin zonă. Nava a luat apă, s-a răsturnat și s-a dus la fund. Ranfluarea a fost făcută în câteva în etape. În prima fază, epava a fost întoarsă pe chilă. A urmat ridicarea la suprafață, mai întâi din pupa, apoi din prova. Printr-o mișcare controlată, combi-nată cu scoaterea rapidă a apei, s-a reușit înclinarea navei. Sudarea unei table peste decu-parea ce contribuise la scufundare a asigurat succesul operațiunii. În final, „Karim 1" a fost adusă la suprafață. „Operațiunea nu s-a bazat pe forța utilajelor de ridicare, ci pe principiul lui Arhimede – relatează Unciuleanu. Compartimentele au fost recuperate pe rând, pompându-se apa afară din ele și etanșându-le. În plus, s-au folosit parașute și baloane. Ranfluarea s-a realizat într-un timp record, de 45 zile, și a fost prima de acest gen din țara noastră. S-a lucrat cu 5 scafandri, iar în momentele de vârf numărul lor a fost suplimentat.” Contractul pentru recuperarea epavei s-a semnat pentru suma de 70.000 de dolari, dar nu a fost onorat. Nava a fost abandonată și salvatorul a fost nevoit să o vândă la fier vechi pentru a-și recupera cheltuielile. Sub Dunărea albastră „Atriamar”, compania lui Jorj Unciuleanu, a curățat mai toate porturile de la Dunăre de epave, scoțând la suprafață barje și împingătoare. „Am lucrat în condiții de apă scăzută, dar și de viitură. Astă vară, în numai 3 zile, am ranfluat împingătorul «Harghita». În 2006, pe timpul viiturii, la Bechet, am scos din ape o barjă răsturnată. Curentul era deosebit de puternic, viteza lui depășind 8 kilometri pe oră. Barja se scufundase pe firul apei. În timpul operațiunilor, curentul a smuls-o și ancora ei a început să grapeze spre portul bulgăresc Oriahovo. Am reușit să o prindem cu puțin timp înainte de a intra în terminalul ro-ro.” Din lacul de la Mihăilești, din apropierea Bucureștiului, echipa de salvatori a scos de două ori aceeași dragă. Prima oară s-a scufundat în ianuarie 2006. A fost adusă la suprafață în condiții foarte grele, de minus 10 - 15 grade. Ope-rațiunea a durat trei săptămâni. În august 2007, draga s-a scufundat din nou. Ranfluarea s-a făcut în de-curs de două săptămâni, în condiții de caniculă, la peste 40 grade. „Vinerea trecută, am scos remorcherul «Cisnădie», scufundat în dana 88 a portului Constanța. Operațiunea a durat 3 zile. Acum avem de ridicat o barjă în portul de lucru, la Constanța Sud. S-a scufundat pe timpul furtunii din ianuarie 2008. Nava „Mamaia”, pe care am scos-o la suprafață în portul Sulina, urmează să o aducem pe Dunăre și canal, la Constanța, pentru fier vechi. Recent s-a răsturnat o barjă pe brațul Chilia. Urmează să fim contactați de armator. În luna aceasta, am primit solicitarea unui armator bulgar, din portul Ruse, să-i dau o cotație, pentru ranfluarea unei nave” – spune fostul căpitan șef. Panică pe „Lilly” În urmă cu doi ani, Unciuleanu a fost rugat de un armator să salveze nava „Lilly”, care se afla în primejdie. Cargoul plecase din portul Constanța în condiții de furtună. Avea havalea (cherestea depozitată pe covertă), iar peste aceasta fuseseră amarate 33 de tractoare. Din cauza valului foarte violent, legăturile au cedat, iar tractoarele au căzut în mare. „Echipajul sirian și comandantul (foarte tânăr) erau panicați. La bord era și soția comandantului. Femeia era foarte speriată și indusese starea ei în rândul marinarilor. În plus, un membru al echipajului fusese luat de un val de pe punte, iar un alt val îl adusese înapoi, la bord – povestește Unciuleanu. Am ieșit cu o pilotină și am ajuns la «Lilly». Pentru că echipajul nu mai știa ce să facă, din cauza stării emoționale, am preluat comanda navei și am dus-o la adăpost, în ancoră, sub digul de sud. Apoi am primit comandă să caut tractoarele. Punctul unde fuseseră pierdute nu fusese consemnat de comandant pe hartă. Fusese prea speriat în acele momente. Am studiat înregistrările de pe radarul Port Control pentru a le localiza. Le-am căutat 5 zile. Se aflau pe fundul mării, la 26 metri adâncime, în dreptul stațiunii Eforie Nord. Erau două grămezi de tractoare, la distanță de 50 metri una de alta și ne-au trebuit alte 5 zile să le scoatem pe toate.” Nu doar nave și tractoare sunt scoase din mare, ci și ancore. De la „Interservices” București, reprezentatul clubului de asigurări P&I, s-a primit comanda de recuperare a unei ancore de 43 tone, cu 330 metri de lanț. Fusese pierdută în rada portului Constanța, în zona II de ancoraj. Salvatorii au reușit să o găsească și să o scoată de la o adâncime de 35 m. Se câștigă bine în acest business? „Spre deosebire de olandezi, noi nu suntem scumpi. Ținem cont de sărăcia armatorului. Negociem. Important este să nu lucrăm în pierdere“ - spune Unciuleanu.