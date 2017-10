Docherii din Constanţa, Tulcea şi Brăila intră în grevă

OUG 86/2007 paralizează porturile maritime și fluviale

Docherii din Constanța, Tulcea și Brăila intră în grevă

La chemarea Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, docherii și mecanizatorii din porturile Constanța, Tulcea și Brăila încetează lucrul timp de 12 ore. Petre Costel, liderul organizației, a declarat că, în unitățile în care FNSP are sindicate afiliate, nu se va mai mișca nicio instalație de ridicat și transportat, nu se va mai executa nicio operațiune de încărcare - descărcare a navelor între orele 7 și 19. În magazii și pe platformele de depozitare, în silozuri și terminalele de produse lichide se întrerupe orice activitate. Sub tirul acuzațiilor Sindicatele portuare acuză Ministerul Transporturilor și Guvernul României că au mimat dialogul social, că au nesocotit protocolul încheiat cu federația, că refuză în mod nejustificat să pună în practică prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.136/1973 și că, prin modificarea OG 22/1999 au legiferat munca la negru în porturile românești. Lista de revendicări a protestatarilor vizează următoarele: reglementarea muncii în porturi conform propunerilor sindicatelor; înființarea unui comitet tripartit privind forța de muncă; organizarea unei singure rezerve de forță de muncă la nivelul fiecărui port, care să fie administrată în sistem non-profit, în baza legislației privind asociațiile și fundațiile; cuprinderea prevederilor Convenției OIM nr.136/1973 în textul OG 22/1999; includerea reprezentanților sindicatelor și patronatelor în structurile de conducere ale administrațiilor portuare, conform practicii din porturile Uniunii Europene; introducerea, prin lege, a contractului colectiv de muncă la nivel de platformă portuară; modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.627/2006, în sensul reconfirmării brevetelor și certificatelor de capacitate ale personalului Autorității Navale Române; includerea portului Tulcea în lista punctelor de trecere a frontierei de stat, având în vedere volumul mare de cereale care îl tranzitează; salarizarea, conform propunerilor federației sindicale, a personalului navigant din cadrul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM. Fuduli de ureche Greva ar fi putut fi evitată, dar Ministerul Transporturilor și Guvernul României au făcut tot ce le-a stat în putere ca ea să aibă loc. Au ignorat propunerile de modificare a OG 22/1999 făcute de patronat și de sindicatele portuare. Au fost surzi la scrisorile de protest și avertismentele date de FNSP, Blocul Național Sindical, Federația Internațională a Transportatorilor (I.T.F.) și Federația Europeană a Transportatorilor (E.T.F.). I-a durut în cot că portuarii au protestat, cu sutele, la București, și le-au strigat sub fereastră: „Hoții, mincinoșii, corupții!”. Nepăsarea guvernanților a forțat sindicatele să recurgă la întreruperea activității în trei mari porturi ale țării. Ele au ajuns la concluzia că doar un astfel de protest îi va face pe ministrul transporturilor, Ludovic Orban, și pe șeful său, Călin Popescu Tăriceanu, să le asculte păsurile. Un port nesigur Acțiunea revendicativă din portul Constanța va avea consecințe majore. Ieri seara, un număr de 47 nave se aflau în danele operative, iar alte 6 nave așteptau în radă. Din cauza grevei, încărcarea și descărcarea lor, precum și plecarea din portul Constanța vor fi amânate cu 12 ore. Pentru armatori, aceasta înseamnă nu doar cheltuieli în plus, ci și compromiterea programului viitor al navelor. Proprietarii mărfurilor vor fi, la rândul lor, nemulțumiți, din cauza întârzierilor și costurilor suplimentare. Operatorii, agenții, companiile de pilotaj și remorcaj, transportatorii rutieri și feroviari vor înregistra, la rândul lor, pierderi. Portul Constanța este o rotiță din mecanismul uriaș al transporturilor maritime și comerțului mondial, care a încetat să se mai învârtă. Blocarea ei nu va rămâne nebăgată în seamă. Știrea că docherii și mecanizatorii au intrat în grevă se va răspândi cu viteza faxului, e-mail-ului și telefonului în toată lumea. Cei ce au interes pe rutele de transport prin Constanța vor cere informații mai multe și își vor reconsidera poziția. Unii dintre ei nu vor mai avea încredere să-și trimită mărfurile și navele spre un port guvernat de legi strâmbe, care încurajează munca la negru, concurența neloială și corupția. Ei știu că aceste fenomene afectează grav calitatea serviciilor și siguranța navigației și sunt generatoare de convulsii sociale. Un asemenea port intră în categoria celor nesigure. Iar ei nu vor dori să își riște afacerile. Ne vorbește Europa Protestul din portul Constanța va atrage, cu siguranță, atenția organismelor europene. De altfel, I.T.F. și E.T.F. le-au informat despre ceea ce se întâmplă în România. Când cel mai mare port comunitar, din sud-estul continentului este în grevă, Comisia Europeană va începe să pună întrebări. Președintele ei, José Manuel Barroso, și comisarul pentru pescuit și afaceri maritime, tocmai au lansat strategia maritimă a Uniunii Europene, document care nu promovează munca la negru, concurența neloială și corupția în porturi. Comisia va dori să afle în ce măsură născocirile legislative ale guvernanților de București sunt compatibile cu litera și spiritul reglementărilor UE și dacă porturile românești se înscriu ori ba în politica maritimă comunitară. O premieră Portuarii nu au mai organizat acțiuni revendicative de o asemenea amploare din 1999. Prima grevă generală din portul Constanța a fost cea din 1995 și a avut ca revendicare principală negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități. Ea a fost urmată de replici în fiecare an, până în 1999. Din 2000, grevele și-au redus amploarea, limitându-se la o unitate portuară sau alta. Acțiunea de astăzi este o premieră în istoria mișcării sindicale. 