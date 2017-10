Docherii din Constanţa sunt mai productivi cu 66% după patru ani de criză

Docherii din Constanța sunt mai productivi cu 66% după patru ani de criză

Pe parcursul a trei ediții ale cotidianului „Cuget Liber”, v-am prezentat o radiografie a evoluției economico-financiare a industriei portuare în intervalul 2008 (ultimul an al creșterii economice) - 2012.Am arătat că, deși traficul de mărfuri din portul Constanța s-a redus cu 24,18%, veniturile totale ale unui număr de 30 de operatori portuari au crescut cu 37,63% în lei și 23,09% în euro, profitul a sporit cu 70% în lei și 52,04% în euro, dar au fost desființate 1.002 locuri de muncă.Astăzi, vom prezenta ultima parte a studiului nostru și vom vorbi despre evoluția productivității muncii (exprimată ca raport între veniturile produse în decurs de un an și numărul lucrătorilor).Trebuie făcută o precizare: productivitatea măsurată prin raportarea la venituri nu depinde doar de capacitatea productivă a lucrătorilor, a mașinilor și instalațiilor cu care ei operează, ci și de ceea ce se în-tâmplă pe piață, de evoluția prețurilor și tarifelor. Peste noapte, activitatea unei companii de operare devine mai eficientă doar pentru că a reușit să încheie un contract avantajos, care îi permită să manipuleze aceeași cantitate de produse cu un tarif mai bun.Din datele analizate rezultă că, în 2008, lucrătorul mediu din sectorul de operare al portului Constanța a realizat o producție de 268.524 lei.Odată cu declanșarea crizei economice, operatorii portuari și-au îndreptat atenția asupra indicatorilor de eficiență. Și-au reorganizat activitatea, fluxurile tehnologice, au redimensionat locurile de muncă și au folosit mai intens forța de muncă rămasă, au investit în instalații și utilaje performante pentru a reduce ratele de operare a navelor.Efectul cumulat al acestor măsuri „de criză” este creșterea la 446.150 lei a productivității muncii pe cap de salariat în 2012, cu 66,15% peste nivelul din 2008.Dintre cele 30 de companii care au făcut obiectul acestui studiu, 22 au înregistrat creșteri de productivitate, ceilalți 8 operatori, contabilizând pierderi de productivitate. Cele mai mari creșteri, de peste 100%, le-au avut: Minmetal (+260,09%), Chimpex (+114,04%), Decirom (+105,93%) și Amvexis Com (+104,59%). Productivitatea altor 8 companii a sporit cu valori cuprinse între 50% și 99%.Studiul arată că, în industria portuară, există diferențe uriașe între operatori. Productivitatea medie a unul docher al companiei Sargeant Marine Romania este de 112 ori mai mare decât a docherului de la Rotrac.Un număr de cinci companii - Sargeant Marine Romania, Kirazoglu Corporation, Barter Trading Romania, Tomini Trading și Canopus Star - se detașează radical de restul operatorilor portuari, cu indici de productivitate care ar face să moară de invidie orice fabrică super-automatizată și robotizată.Docherul care exploatează terminalul de bitum de la Sargeant Marine Romania a avut, în 2012, o productivitate anuală de 6.219.407 lei. Spre comparație, productivitatea lucrătorului de la Automobile Dacia a fost de 6,5 ori mai mică, ajungând la numai 949.149 lei.Întrucât nu dețin suficiente informații pentru a explica aceste diferențe, prefer să le consider unul dintre misterele capitalismului românesc.Dar să vedem cum arată topul celor 30 de firme, ierarhizate în funcție de productivitatea muncii pe cap de salariat în 2012, exprimată în lei (în paranteze este prezentată creșterea, respectiv descreșterea, față de 2008):1. Sargeant Marine Romania - 6.219.407 (+76,38%);2. Kirazoglu Corporation - 4.620.259 (+84,60%);3. Barter Trading Romania - 3.377.978 (+62,51%);4. Tomini Trading - 1.522.015 (+28,12%);5. Canopus Star - 1.279.774 (+26,95%);6. Comvex - 669.015 (+39%);7. North Star Shipping - 638.986 (+82,15%);8. Minmetal - 590.183 (+260,09%);9. APM Terminals Romania - 497.566 (+71,01%);10. Silotrans - 472.476 (-7,41%);11. Kronospan Zona Liberă Constanța - 406.959 (+46,24%);12. Constanța South Container Terminal - 396.806 (+27,58%);13. Chimpex - 306.453 (+114,04%);14. United Shipping Agency - 229.184 (+18,09%);15. Amvexis Com - 215.028 (+104,59%);16. Niva Prodcom - 148.609(-8,73%);17. Silo - Port - 145.297 (-20,03%);18. TTS Operator - 143.081 (-2,77%);19. Socep - 140.489 (+40,79%);20. European Metal Services - 137.060 (-3,20%);21. Beta Intertrans - 115.772 (+13,09%);22. Umex - 108.680 (+53,21%);23. Oil Terminal - 105.942 (-1,54%);24. Casa de Expediții Phoenix - 98.096 (+75,30%);25. Barter Port Operator - 97.387 (-22,09%);26. Decirom - 93.733 (+105,93%);27. Romned Port Operator - 87.920 (-29,35%);28. Frial - 74.150 (+61,25%).29. Astar Stevedoring - 71.760 (+41,88%);30. Rotrac - 55.424 (+9,97%).