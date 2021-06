Dobrogea este un Eldorado al Europei pentru energia regenerabilă, cu un potențial economic mare

Deschiderea forumului a fost oficiată de Laurence Auer - ambasadoarea Franței în România, François Coste - președintele CCIFER, Mihai Daraban - președintele CCIR și Eric Stab - președintele CCEF.





„Constanța a intrat în atenția Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România datorită potențialului său economic deosebit”, cu aceste cuvinte a deschis François Coste conferința de presă organizată cu prilejul evenimentului. La potențialul Constanței și al Dobrogei s-a referit, pe larg, în discursul ei și ambasadoarea Laurence Auer.





Luând cuvântul în fața ziariștilor prezenți în aula universitară, Mihai Daraban a declarat: „În cadrul forumului, am prezentat rolul pe care Franța îl are în economia românească. O spun cu mult curaj, reprezintă un motor al economiei naționale. În aprilie 2021, erau 3.600 de firme cu capital majoritar francez în România. Iar dacă le luăm în considerație și pe cele cu capital minoritar francez, sunt aproape 9.700 de firme care au 2,41 de miliarde de euro capital subscris. Investițiile directe franceze în țara noastră au ajuns la 5,5 miliarde de euro, iar schimburile comerciale din 2021 au fost de 7,9 miliarde de euro. Trebuie subliniat faptul că avem un excedent comercial. În relația cu Franța, România a exportat mărfuri în valoare de 4,2 miliarde de euro și a importat de 3,7 miliarde de euro, iar schimburile de servicii au fost de 3,55 miliarde de euro. Investitorii francezi din România au peste 125.000 de angajați români, în mod direct, la care se adăugă angajați din firmele subcontractoare.



Avem o relație specială cu Camera de Comerț Franceză. Avem nevoie în multe domenii de expertiza franceză. Trebuie precizat că Franța este cel mai important investitor străin din România în industria prelucrătoare. Franța are expertiză în domeniul energiei nucleare, fiind campioana Europei în acest domeniu. De asemenea, are experiență în folosirea apelor interioare pentru navigație. România are probleme cu transportul feroviar, iar Dunărea nu este utilizată suficient.





Sperăm într-o prezență franceză în Constanța, cu ocazia semnării contractului de construcție a corvetelor și de modernizare a celor două fregate. Contractul este încă în negociere. Mingea este la autoritățile române, care câteodată dau dovadă de inflexibilitate. În condițiile în care prețurile materialelor, al metalului cresc, partea franceză nu a dorit să umble la preț. Eu sper că acest contract va fi semnat și vom avea o prezență semnificativă a Franței în Constanța și orașul nostru să intre pe piața mondială a industriilor militare.”





Demonstrând o bună cunoaștere a potențialului economic al ținuturilor de la țărmul Mării Negre, Eric Stab a spus: „Dobrogea este foarte importantă pentru turismul românesc, în care agricultura joacă un rol important. Este un Eldorado al Europei pentru energia regenerabilă, iar potențialul economic pentru viitor este mare. În cadrul forumului am vorbit despre tranziția digitală, despre producția de gaze din Marea Neagră, despre biometanul produs din deșeuri agricole și deșeurile urbane. De investițiile în aceste domenii vor beneficia Dobrogea și orașul Constanța.”





Organizatorii evenimentului sunt Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România (CCIFER), Secția română a Consilierilor pentru Comerț exterior ai Franței (CCEF) și Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Ambasada Franței în România.