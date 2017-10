Dobânzile la creditele în lei, în continuă creştere

Dobânzile la creditele în lei, în continuă creștere

Marţi, 27 Decembrie 2016

Indicele Robor la 3 luni, luat în calcul la stabilirea dobânzii variabile a creditelor în lei, a urcat la 0,85%, nivel maxim al ultimelor șase luni.Indicatorul Robor la 3 luni, în funcție de care se calculează dobânzile la cele mai multe credite în lei, a urcat vineri până la 0,85% pe an, nivel maxim din 24 iunie, de la 0,82% în ședința precedentă, pe fondul creșterii randamentelor la titlurile de stat, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile la creditele variabile în lei.Robor la 3 luni a fost cotat vineri la 0,85% pe an, de la nivelul de 0,82% înregistrat în precedenta ședință. Joi, Robor la 3 luni coborâse de la 0,83% la 0,82%.Robor la 6 luni a crescut de la 1,10% pe an până la 1,11%, nou nivel maxim din 3 februarie.Creșterea dobânzilor poate fi pusă în legătură cu majorarea randamentelor la titlurile de stat.La ultima licitație de titluri de stat, de joi, Ministerul Finanțelor a respins toate ofertele băncilor la licitația de certificate de trezorerie scadente în 20 decembrie 2017, în condițiile în care oferta băncilor a fost foarte slabă, iar dobânzile solicitate au fost considerate prea mari.