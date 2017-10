Dobânzile compensate şi subvenţionate, atuurile „Eximbank”

Dobânzile compensate și subvenționate, atuurile „Eximbank”

Marea majoritate a produselor oferite de „Eximbank" vin în completarea celor din portofoliile băncilor comerciale. „Cel mai vechi produs al nostru are 12 luni. Tot de puțină vreme am început să ne adresăm și IMM-urilor, în special după ce UE a interzis acordarea de ajutoare substanțiale pentru exportatori. Desigur, avem și produse proprii, care nu se găsesc la nicio altă bancă, cum sunt creditele cu dobânda subvenționată", spune Ionel Ștefan, directorul sucursalei constănțene a „Eximbank". Cele patru credite cu dobânda direct subvenționată ale băncii se acordă din fondurile statului și beneficiază de o acoperire de 100% cu garanții colaterale. Astfel, prin creditul de dezvoltare, IMM-urile care derulează proiecte de investiții pot contracta maximum 1,5 milioane euro, pe o perioadă de până la cinci ani. Creditul pentru capital de lucru finanțează cu până la 300.000 euro activitatea curentă a micilor afaceri, în timp ce microcreditul oferă managerilor între 10.000 și 35.000 euro, pe 12 – 60 luni. Nu în ultimul rând, creditul pentru domenii prioritare este destinat firmelor mari, care pot contracta până la 1,5 milioane euro, pe cel mult cinci ani. „La aceste credite, dobânda este redusă din start cu 5%. Desigur, putem acorda compensarea parțială a dobânzii, pentru creditele în lei contractate de agenții economici de la orice bancă. Noi avem o colaborare stabilă cu peste 25 de bănci autohtone și compensăm maximum 50% din dobânda plătită în trimestrul anterior celui pentru care se face compensarea. Plafonul maxim este de 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani, la care se ajunge însă rar, fiindcă la intrarea în al patrulea an, valoarea dobânzii din primul an se șterge", mai spune Ionel Ștefan.