Dobânzi mai mici la Bank Leumi

Ştire online publicată Miercuri, 01 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Bank Leumi a scăzut dobânzile la creditele ipotecare și la cele de nevoi personale, au anunțat, la începutul acestei săptămâni, reprezentanții băncii. Astfel, pentru cele două tipuri de credite dobânda va fi fixă pentru primele 12 luni, la un nivel de 5% pe an. După primul an, dobânzile vor fi calculate în funcție de evoluția Bubor/Euribor la 3 luni. Împrumuturile se acordă pe o perioadă de 30 de ani, fără limită de sumă, valoarea maximă a finanțării fiind de 75% din valoarea imobilului achiziționat.