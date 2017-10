Dobândă cheie de 6,5%, inflaţie de 3,9% şi un curs de 4,2 lei/euro

Prognoza UniCredit pe 2010

Dobândă cheie de 6,5%, inflație de 3,9% și un curs de 4,2 lei/euro

Ştire online publicată Miercuri, 14 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

UniCredit Group a revizuit estimarea pentru nivelul dobânzii de politică monetară în 2010 - 6,50%, de la 7% în raportul anterior. Banca a modificat și prognoza pentru inflația medie pe 2010, la 3,9%, de la 4,3%. Pentru finalul acestui an, analiștii de la UniCredit estimează că BNR va menține dobânda cheie la nivelul actual, de 8%, urmând ca aceasta să coboare la 6,50% în 2010 și la 5,75% în 2011. Raportul ia în calcul o inflație medie de 5,7% în acest an, proiecție revizuită de la cea anterioară, de 6,1%. Pentru 2011, UniCredit estimează o rată medie a inflației de 3,8%. Pentru cursul de schimb, analiștii UniCredit estimează un nivel mediu de 4,24 lei/euro în 2009, respectiv 4,30 lei/euro la finalul acestui an. În raportul anterior, analiștii anticipau un curs mediu de 4,29 lei/euro în acest an, respectiv un nivel de 4,50 lei/euro pentru sfârșitul anului. Pentru finalul lui 2010, UniCredit a revizuit prognoza pentru cursul de schimb la 4,20 lei/euro, de la estimarea anterioară, de 4,28 lei/euro.