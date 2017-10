Doar „Oil Terminal“ şi sârbii se mai bat pentru oleoductul Constanţa - Trieste

Doar „Oil Terminal“ și sârbii se mai bat pentru oleoductul Constanța - Trieste

În Danele 69 și 70, de la „Oil Terminal”, navele „Tugrul S” și „Defne S” sunt conectate la instalațiile de operare a produselor chimice lichide. Prima încarcă 2.100 de tone, cealaltă 6.000 de tone. Până la sfârșitul acestei luni, doar două nave și-au anunțat sosirea. „Defne S” va reveni pe 21 iunie, pentru a încărca 3.200 de tone de produse chimice lichide, iar „NS Lion” va aduce 80.000 de tone de țiței din Rusia. Cu ochii pe „RAFO” Traficul de mărfuri de la „Oil Terminal” nu reușește să depășească bariera celor 480.000 de tone pe lună. Prea puțin pentru a satisface nevoile companiei. Veniturile obținute ajung pentru achitarea salariilor, a facturilor furnizorilor, a taxelor și impozitelor. Doar atât. Instalațiile cer reparații, modernizări. Dar de unde bani? „Avem nevoie de un trafic de 650.000 - 700.000 tone de mărfuri, pentru a ne asigura resursele pentru întreținerea instalațiilor” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Silviu Wagner. Problemele de mediu vor fi rezolvate cu fonduri comunitare. „Suntem într-o fază foarte avansată pentru obținerea a 5 milioane de euro, pentru ecologizare în depozitul nord, din mijlocul Constanței” - a precizat directorul general. „Oil Terminal” este dependent de evoluția economiei naționale, a consumului energetic, iar previziunile pentru acest an sunt pesimiste. Speranțele fragile, dat totuși speranțe, sunt legate de o creștere mai mare a tranzitului de țiței. Cea care ar putea să-l dinamizeze este rafinăria „Rafo”, din Onești, aflată în reorganizare judiciară. Situația ei este încurcată. Compania are numeroase datorii, dar și creanțe de recuperat. Este prinsă în vârtejul de litigiilor de pe rolul instanțelor de judecată. În ciuda acestor probleme, sunt semne că „Rafo” va începe să prelucreze țiței în trimestrul IV 2010. Dacă va fi așa, „Oil Terminal” ar avea de câștigat câteva sute de mii de tone de marfă, pe lună. Ce câștigă constănțenii? Pe termen mediu și lung, problemele terminalului petrolier ar putea fi rezolvate de oleoductul Constanța - Trieste (Pan - European Oil Pipeline Project, cum este numit oficial). Ideea conductei petroliere care să lege Marea Neagră cu centrul Europei și prin care să se pompeze țițeiul caspic a fost lansată de Italia, în 1997. De atunci și până astăzi, Italia a pus frână proiectului, iar Slovenia și Croația au reușit să se retragă din afacere. Pe 21 ianuarie 2010, croații și-au depus oficial demisia, astfel că proiectul se mai sprijină doar pe doi stâlpi: România și Serbia. „Împreună cu Serbia, facem eforturi să menținem vie ideea proiectului și să facem primul pas, cu tronsonul Constanța - Pancevo. Pe 19 - 21 iulie 2010, voi participa la forumul energetic organizat în Serbia, unde se discută din nou despre acest proiect. A devenit o chestiune de rutină pentru noi să insistăm pe acest proiect, să menținem viu interesul guvernelor României și Serbiei. Meritul pentru această insistență îl am și eu, în calitate de director general al „Oil Terminal”. Împreună cu colegii sârbi, am ajuns la concluzia că Europa trebuie sensibilizată. Trebuie să știe că există o organizație care se ocupă de acest proiect” - a afirmat Silviu Wagner. L-am întrebat pe șeful companiei „Oil Terminal”: ce câștig vor avea constănțenii, comunitatea locală de pe urma proiectului? „Din taxele achitate pentru că oleoductul tranzitează teritoriul județului, se vor câștiga câteva milioane de euro pe an. Pe de altă parte, traficul la „Oil Terminal” va crește cu circa 300%, ceea ce înseamnă 500 - 600 de noi locuri de muncă” - a precizat directorul general. Acestea fiind avantajele, proiectul n-ar trebui să rămână doar cauza conducerii „Oil Terminal”. Ideea ar trebui susținută și de parlamentarii din Constanța. Proiectul are nevoie de sprijin larg, la nivel de guverne și parlamente. Trebuie trezite din somn Italia și Croația, trebuie dat un exemplu de voință politică, prin construcția tronsonului Constanța - Pancevo. Marfă există - susține Silviu Wagner. Kazahstanul și Azerbaidjanul aduc imediat țițeiul. Doar conductă să fie.