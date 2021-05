Doar la Voore.ro vei gasi cele mai noi dispozitive

Tigarile electronice sunt variante alternative comerciale pentru tigarile conventionale care contin tutun. Ceea ce se stie deja despre ele este faptul ca aceste tigari electronice nu genereaza combustie, ci doar un aerosol inhalabil care contine nicotina, arome sau glicerina vegetala. Pentru a intelege pe deplin problema, trebuie sa ne amintim ca pentru a stabili eficienta acestora ne folosim raportul beneficiu - risc, pentru a aborda problemele de sanatate, daca acestea exista. Desigur, a nu inhala si, practic, a nu fuma ramane cea mai benefica atittudine. Dar dezbaterea care pare sa prinda contur din ce in ce mai mult este aceea care vizeaza legatura dintre tigara clasica si tigara electronica. Este mai putin periculoasa sau chiar mai nociva decat tigara clasica? Este util sa o folositi ca strategie pentru a renunta definitiv la nicotina? La drept vorbind, se pare ca beneficiile pe care tigarile electronice le au pentru sanatate nu sunt deloc de neglijat, intrucat acestea au ajutat multi fumatori sa renunte pas cu pas a acest viciu. In aceasta directie, va propunem sa incercati produsele magazinului online de tigari electronice, Voore. Aici veti gasi mai multe oferte de pret pentru un astfel de produs, asa ca merita sa vezi mai multe direct pe site Tigarile electronice au, de asemenea, avantajul de a fi mai putin daunatoare pentru planeta decat tigarile care contin tutun. Din pacate, tigarile clasice sunt adevarate amenintari pentru mediu inconjurator in care traim. Studiile unor cercetori arata ca mucul de la o singura tigara poate polua grav apa pe care o consumam noi, oamenii, dar si animalele. De asemenea, in fiecare an, aproximativ 4.300 miliarde de mucuri de tigari sunt aruncate la voia intamplarii pe strazi sau uneori in mijlocul naturii. Ele sunt extrem de poluante si poate dura pana la 15 ani sa se descompuna. Alte cifre care ar trebuie sa ne tina in garda ar fi cele legate de poluare, comparat cu compusii nocivi ai unei masini, astfel ca fumul de tigara polueaza pana la 10 masini Diesel la ralanti timp de 30 de minute.Acestea fiind spuse, in mod evident, tigarile electronice sunt mult mai ecologice decat fumatul de tigari clasific, cel cu emisie de fum. Vezi mai multe aici, pe voore.ro, si poti afla totul despre cum functioneaza aceste tigari electronice. Totodata, un alt aspect avantajos este acela ca puteti cumpara chiar si lichide organice, facute din arome naturale din mono propilen glicol vegetal si glicerina vegetala organica.De asemenea, un alt avantaj al tigarii electronice este ca acestea sunt mult mai economice ca pret. Ei bine, daca acum un pachet de tigari este unul destul de mare, puteti recurge la varianta de a alege tigarile electronice, al caror pret este mult mai decent. Asadar, se poate confirma faptul ca vapingul este mult mai economic decat tutunul.Mai mult decat atat, cu aceste tigari electronice poti uita de tuse si durere in gat. Tigara electronica are avantajul de a avea un impact real pozitiv asupra capacitatii respiratorii fumatorilor. Daca atunci cand fumai tigari clasice obisnuiai sa tuseseti mult in timp ce fumai tigari, ar trebui sa-ti vezi rapid mici schimbari in ceea ce priveste noul obicei - vapingul. Practic, cu ajutorul vaping-ului vei putea respira din ce in ce mai bine in timp. Totodata, aceasta poate fi o buna oportunitate de a te bucura de sport, iar asta pentru ca nu vei mai obosi atat de des. Un alt avantaj al vapingului in comparatie cu tutunul este constituit de mirosurile si aromele pe care le poti explora. Daca ati pierdut mult mirosul si gustul din cauza tutunului, trecerea la tigarile electronice ar trebui sa va ajute sa recastigati senzatiile pe care le-ati pierdut in timp.