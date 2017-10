Doar Justiţia mai poate salva echipajul navei "Geo Star"

Doar Justiția mai poate salva echipajul navei "Geo Star"

„Moartea oricărui om mă vatămă pe mine, fiindcă mă aflu cuprins în omenire. Și, de aceea, niciodată să nu întrebi «Pentru cine bat clopotele». Ele bat pentru tine”, spunea Ernest Hemingway.Marți seara, Moartea a dat o raită prin portul Constanța, a urcat la bordul cargoului de mărfuri generale „Geo Star” și a răpit o viață: cea a comandantului Tsaruk Yuriy, un ucrainean în vârstă de 62 de ani.Echipajul de pe Salvarea sosită la fața locului a încercat timp de mai bine de 45 de minute să îl resusciteze, dar era prea târziu, inima bietului marinar nu a mai putut fi repornită.Este greu de spus care sunt cauzele profunde ale neașteptatului deces, dar cauza imediată este evidentă. Comandantul nu a mai rezistat supărărilor și stresului uriaș provocate de un voiaj de opt luni, în condiții sub standard, dar mai ales situației critice generate de reținerea navei și abandonarea ei de către armator.Cargoul de mărfuri generale „Geo Star” sub pavilion Togo a sosit în portul Constanța pe data de 27 ianuarie 2017, pentru a încărca 3.000 tone de porumb. Inspecția efectuată de ofițerii de Port State Control s-a soldat cu reținerea lui. Nava avea un număr foarte mare de deficiențe, atât în ceea ce privește standardul tehnic și documentele, dar și în privința condițiilor de muncă și viață, aflate sub incidența MLC 2006. Ca urmare, a fost obligată să își remedieze neconformitățile.Au trecut mai bine de trei luni și cargoul se află tot în portul Constanța, fiind acostat în dana PL 3, „pentru reparații”.„Din momentul reținerii, nava și cei 12 navigatori de la bord, 11 din Ucraina și unul din Rusia, au fost abandonați, practic. Armatorul a luat legătura cu nava imediat după arestarea ei, apoi n-a mai răspuns la telefon. Echipajul a rămas fără alimente și apă. S-au stricat motoarele și ar trebui reparate. Au rămas neachitate facturile portuare, ale agentului și salariile echipajului - relatează Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România.Am încercat executarea poliței de asigurare. Aceasta a fost încheiată cu o societate din Rusia, care nu este cuprinsă în lista celor 13 cluburi de asigurare recunoscute la nivel european și de către Organizația Maritimă Internațională. Respectiva societate ne-a cerut foarte multe date, care nu au nicio legătură cu prevederile Convenției internaționale MLC 2006. Conform acesteia, se consideră că o navă este abandonată din momentul în care echipajul nu are plătit salariul de cel puțin două luni.Or marinarii de pe „Geo Star” nu sunt plătiți de cinci luni. Asigurătorul cerea, printre altele, ca o oficialitate din România să întocmească documente de abandon, ceea ce este imposibil. Nava este, practic, abandonată, iar acest lucru nu trebuie să fie constatat de vreo entitate. Asigurătorul s-a eschivat de la respectarea obligațiilor sale până când a expirat polița de asigurare și, atunci, a refuzat să plătească.Nava se află într-un port al Uniunii Europene, unde avem legi și Justiție. Avem numeroase cazuri de echipaje care și-au recuperat salariile cu sprijinul instanțelor de judecată. De aceea, cu acordul ITF Londra, Inspectoratul ITF România a acceptat solicitarea echipajului de a-l reprezenta într-o acțiune în instanță, pentru recuperarea salariilor“, a mai spus acesta.Pe data de 28 aprilie 2017, ITF România a deschis o acțiune în instanță pentru recuperarea salariilor. Procesul ar putea dura ani de zile. Ce se va întâmpla cu oamenii de la bord, până la terminarea lui? Nu mai au ce mânca, nu mai au apă de băut, iar combustibilul e pe sfârșite. Până acum, la rugămintea ITF România și a echipajului, agentul a furnizat în două rânduri alimente și apă la navă. Dar nici el nu poate suporta aceste costuri la nesfârșit. De aceea, se încearcă obținerea unui sprijin din partea ITF Londra, dar acesta nu se poate întinde pe ani de zile.„Fiind vorba de sănătatea și viața unor oameni (după cum a demonstrat-o decesul comandantului Tsaruk Yuriy - n.n.), am solicitat instanței să judece cazul printr-o procedură de urgență. Sperăm să se ia în considerație urgența cu care se confruntă echipajul. Marinarii sunt plecați de acasă de șapte-opt luni. Familiile lor nu au cu ce să se întrețină, salariile celor aflați pe mare fiind singurul lor venit. Doi dintre marinari sunt în pericol să își piardă casele, pentru că s-au împrumutat de la bancă și nu mai au cum să returneze creditul. Trebuie știut că marinarii nu pot părăsi nava, având obligația să mențină nava în siguranță. Sperăm ca instanța să soluționeze cât mai repede acest caz. Noi o vom sprijini cu tot ce putem face. Pe banii noștri am tradus toate documentele în limba română, pentru a fi prezentate în instanță. Vom suporta cheltuielile ocazionate de corespondența cu proprietarul navei. Împreună cu agentul vom asigura alimente și apă. Sperăm ca instanța să rezolve cazul cu celeritate, așa cum a procedat și în alte cazuri asemănătoare”, a spus Mihălcioiu.Cargoul de mărfuri generale „Geo Star” are lungimea de 114 metri, lățimea de 13 metri, pescajul de 3,81 metri, capacitatea de 3.353 tdw și 2.478 tone registru brut și atinge o viteză medie de 5,4 noduri. A fost construit în 1980 și este înmatriculat sub pavilion Togo, unul dintre pavilioanele cele mai permisive, aflate pe „lista neagră” a Paris Memorandum.ITF România și Sindicatul Liber al Navigatorilor nu sunt la prima experiență de acest gen. Într-un interval de 22 de ani, au obținut, în Justiție, vânzarea a șase nave străine, pentru recuperarea salariilor restante ale echipajelor. „Ionian Saylor” a fost vândută, în 1995, cu suma de 1.500.000 dolari. Au urmat: „Island of Inousse” (în 1997) - 900.000 dolari, „Bermuda” (în 2000) - 75.000 dolari, „Aurica” (în 2009) - 350.000 dolari. În martie 2012, a fost vândută nava „Grandiosa”, cu 3.050.000 dolari, iar în 2014, cargoul „Kusva 1”, pentru 300.000 de dolari.Cargoul „Nikolay Meshkov” a scăpat de o asemenea soartă, întrucât armatorul a achitat în ceasul al doisprezecelea, înainte de licitație, salariile datorate echipajului.