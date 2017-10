Divertismentul - punctul de atracţie al staţiunii Mamaia

3

Broect de tara:evaziunea fiscala

In urma cu putin timp,spuneam ca administratia locala si guvernul are obligatia sa suporte,conform legii,o parte din costul reabilitarii termice a locuintelor. Atunci,un simpatizant PSD m-a injurat si a spus ca primaria nu este obligata sa investeasca in proprietatile private.O investitie facuta in reabilitarea termica a locuintelor avea ca efect reducerea costului la energia termica si la nivelul tarii reducerea dependentei de importurile de gaze(rusesti).De ce sa exportam ,mai bine importam.Cu ura proletara,vocea partidului(ziarul Telegraf) foloseste expresia "blocuri comuniste".Tot cu dispret revolutionar si muncitoresc,Guvernul Ponta mareste taxele si impozitele pentru cei care locuiesc in "blocuri comuniste".De la un capat la altul,Mamaia este un spatiu privat.Acolo sunt terenuri private,hoteluri,afaceri private.In Mamaia,primaria are voie sa investesca in proprietati private,in "blocurile comuniste" nu are voie.Primarul a preferat sa investeasca in destrabalare si in afacerile private desfasurate de casa de moda detinuta de C Botezatu si de prietena "edilului de la malul marii".Trebuie sa recunoastem ca investitiile facute de primarie in carnavalul prostului gust de la Mamaia au dus la majorarea profitului shaormeriilor din zona si la cresterea consumului de bauturi spirtoase.Toate astea sunt investitii facute din bani publici.Intre noi fie vorba,daca nu as cunoaste unde este facuta poza 1/2 din titlu,as crede ca este facuta undeva prin Bangladesh.Daca domnul Ion Tita-Calin ar fi interesat de preferintele cititorilor,propun sa ne raspunda la urmatoarele intrebari:cate locuite proprietate au fost construite in Mamaia, cate sunt ocupate in permanenta(12 luni/an) si cate locuinte sunt case de vacanta inchiriate pe timp de vara,cati proprietari de case de vacanta platesc impozitul pe venituri obtinut din inchiriere si cati nu platesc,care sunt veniturile primariei obtinute prin inchirierea locuintelor de vacantala,la ce suma se ridica evaziunea fiscala in Mamaia.Aveti un raspuns ?