Divertismentul face diferenţa între Mamaia şi restul litoralului

Divertismentul face diferența între Mamaia și restul litoralului

Evoluția turismului pe litoralul românesc se face cu două viteze. Nordul, reprezentat de stațiunea Mamaia, înregistrează fluxuri mai mari de vizitatori români și străini și un sezon estival mai lung. În contrast, șirul de locații turistice ce se întinde de la Eforie Nord și Agigea până la 2 Mai și Vama Veche, este mai puțin populat și pe o perioadă sensibil mai scurtă. La începutul lunii iulie, mai toate hotelurile din Mamaia anunțau un grad de ocupare a capacităților de cazare de două ori mai mare decât cele din stațiunile sudice. Abia acum, în mijlocul verii, acestea din urmă au ajuns să fie populate în procent de 92%, la final de săptămână - după cum declara recent, într-o emisiune televizată, Zanfir Iorguș, primarul Mangaliei. Dar meritul nu este al hotelierilor, ci al turismului de week-end. Stațiunile pensionarilor și melancolicilor Diferențele de evoluție dintre cele două zone ale litoralului românesc nu sunt de ieri, de azi. Ele s-au accentuat în ultimi ani și sunt tot mai vizibile. Nu doar gradul de ocupare, durata sejururilor și cea a sezonului estival le deosebesc, ci și structura socio-profesională a turiștilor. Gabriel Monea, directorul general al unei companii hoteliere din Olimp, afirmă că, în timp, s-a produs o selec-ție a turiștilor. „În Mamaia sunt, cu precădere, turiștii tineri, iar sudul e căutat, în special, de turiștii de vârsta a treia - pensionarii și melancolicii care vin după perioade îndelungate în această zonă.“ Cauzele acestei structurări contraproductive pentru stațiunile dintre Eforie Nord și Vama Veche nu trebuie căutate în vreo strategie managerială, ci în lipsa acesteia. „Mamaia a dezvoltat mijloacele de divertisment, reușind să atragă tinerii. În comparație cu ea, stațiunile din sud nu sunt capabile să răspundă nevoilor de distracție ale turiștilor - afirmă Gabriel Monea. De vină este politica autorităților locale. Nu au încurajat sau, mai bine zis, au descurajat eventualii investitori din acest domeniu. Sudul litoralului a devenit un spațiu de odihnă, deși nu a fost gândit astfel. Rezultatul este o conse-cință, nu un scop. Lipsa facilităților de divertisment a făcut să se selecteze segmentul de turiști interesați de această zonă, sudul fiind căutat, în special, de persoanele de vârsta a treia. Am convingerea că atunci când stațiunile vor fi gândite în ansamblu, din acest punct de vedere al entertainment-ului (distracției - n.r.) în ansamblul lor, cu siguranță că gradul de ocupare și interesul pentru segmentul de turiști tineri va fi mai ridicat decât în Mamaia, întrucât natura este mai generoasă în această zonă, fiind mai multe spații verzi.“ Privatizare pentru turism... imobiliar Sudul a avut, întotdeauna, un handicap față de nord, mai evident acum când întregul turism românesc de la Marea Neagră este în suferință. Accesul spre Eforie și, mai departe, spre Mangalia se face ocolit, pe la Constanța, care reține și îndreaptă spre Mamaia grosul turismului neorganizat. „Când va fi construită șoseaua expres, care va lega Autostrada Soarelui cu stațiunea Costinești, turiștii vor avea o legătură mai facilă cu zona de sud“ - susține Gabriel Monea. Structura capitalului are un impact de necontestat asupra dezvoltării turismului. Capacitățile din nordul litoralului au fost privatizate cu câțiva ani înaintea celor din sud, iar acest fapt a contribuit la creșterea diferenței dintre cele două zone. În plus, astăzi, mai există hoteluri, în sud, în care statul este acționar majoritar. „Eu îmi mențin părerea că statul este unul dintre cei mai proști administratori. Manage-mentul are nevoie de libertate în decizie, în special în turism. Sunt situații în care trebuie să iei o hotărâre pe loc, raportată la cerere și la competiția din zonă, legată de prețuri, de pachete de servicii, de investiții ori de discount-uri. Sunt situații în care trebuie să acționăm rapid în cazul unei negocieri cu tour-operatorii sau agențiile de turism care solicită facilități. Managerii de la stat nu au libertatea de a decide imediat, pentru a profita de oportunitatea oferită. La privați, decizia se ia pe loc. La stat, trebuie să se întrunească consiliul de administrație sau chiar AGA - timp suficient pentru a pierde clientul” - explică Monea. Nu trebuie absolutizat rolul capitalului particular. Numeroase privatizări au fost făcute în alte scopuri decât cele turistice. „O parte din activele importante ale stațiunilor din sud s-au vândut fără discernământ - consideră Gabriel Monea. Cei interesați au investit pentru plasamente imobiliare și nu în scopul de a dezvolta o afacere turistică. 