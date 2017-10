Dispută pentru gloria lansării liniei de navigaţie „Asia - Black Sea Express“

Dispută pentru gloria lansării liniei de navigație „Asia - Black Sea Express“

Informația publicată de cotidianul „Cuget Liber", referitoare la deschiderea liniei de navigație „Asia - Black Sea Express" a provocat o adevărată furtună. Pe site-ul ziarului au apărut câteva comentarii suburbane, care nu au nicio legătură cu știrea și mesajul ei tonic, respectiv faptul că portul Constanța este tot mai atractiv pentru marile companii de transport ale lumii. La scurt timp, am primit mail-ul unui agent portuar, care solicita completarea informației. Cele două tipuri de reacții ne-au arătat că, fără să vrem, publicarea informației de presă a atins un nerv al competiției acerbe de pe piața shipping-ului de la Marea Neagră. Ce s-a întâmplat de fapt? Informația publicată de „Cuget Liber" are la bază comunicatul de presă transmis de „China Shipping Container Lines"(CSCL). Aceasta este parte a China Shipping Group – al șaselea operator mondial în traficul maritim containe-rizat. Comunicatul companiei aduce la cunoștința opiniei publice din România că a lansat un nou serviciu de transport, care va lega Orientul Îndepărtat de Marea Neagră și că prima navă urmează să sosească, la Constanța, pe 9 octombrie 2007. Iată că, acum, meritul lansării noii linii de navigație este revendicat de alții. În mesajele primite ulterior la redacție, de la reprezentații lui „KLT Romania Ltd." și „ISIS Communications", se susține că, de fapt, linia de navigație a fost lansată de compania japoneză „K" Line, în parteneriat cu firmele „Yang Ming", „China Shipping" și „ZIM". Nu punem la îndoială această afirmație. Dar dacă lucrurile stau așa, cine i-a îm-piedicat pe partenerii de afacere să transmită, de la început, un comunicat de presă comun? Eu cred că este sub demnitatea unor companii de asemenea rang, să își dispute, în media, gloria pentru deschiderea liniei, când, de fapt, au de împărțit doar munca și beneficiile.