Disperare printre crescătorii de bovine. „Nu mai pot să le ţin, statul m-a învins”

Situaţia crescătorilor de bovine s-a înrăutăţit în ultima perioadă de când cu pandemia şi cu scumpirile galopante care apar în fiecare zi. Ei spun că vor renunţa la fermele de vaci, în condiţiile în care subvenţiile pe cap de animal sunt mici, iar preţul furajelor tot mai mare. Practic, nu mai pot ţine pasul scumpirilor. „Ne gândim serios ca după data de 15 noiembrie să ducem animalele la abator, că vine iarna şi nu mai putem să le hrănim. Şi să le mulgi te costă mai mult decât valoarea unui litru de lapte colectat. Vaca este cel mai greu animal de crescut, iar în vremurile pe care le trăim nu mai îmi permit să ţin 20 de vaci. O să păstrez jumătate iar restul le vând la carcasă. Să nu credeţi că-mi este uşor, după ce aproape toată viaţa am crescut bovine. Sunt viaţa mea dar nu mai pot, statul român m-a învins”, ne-a spus mâhnit Aurel Zisu din satul Dorobanţu, judeţul Constanţa.În Dobrogea, potrivit datelor Direcţiei Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa sunt înregistrate un număr de 17 exploataţii autorizate, 6 centre de colectare şi 162 de ferme mixte de ovine, caprine şi bovine. Anul acesta, ministrul Agriculturii, Adrian Oros a tăiat de pe lista subvenţiilor crescătorii de bovine. „Pentru Ajutorul Naţional Tranzitoriu (ANT) am spus că există o hotărâre de Guvern în sectorul vegetal și zootehnic, excepție făcând vacile. Anul acesta, banii sunt mai puțini, pentru că bugetul este diminuat, să ajungă la cei care dețin într-adevăr animale. Știți că există în Regulamentul European această dată istorică de 2013 după care se plătește acest ajutor, doar la specia bovină. Suntem nemulțumiți că banii ajung și la animale care nu mai sunt sau chiar la fermieri care nu mai au animale. Pentru a folosi banii în mod corect anul acesta îi vom da în felul următor: pentru bovine-lapte și pentru bovine-carne am făcut niște plafoane minime care se vor da după regulile ANT-ului. Sumele sunt simbolice. Pentru ANT-lapte plafonul este de două milioane, iar pentru ANT-bovine carne plafonul este de șase milioane care se dau tuturor animalelor care au fost la data istorică”, a declarat în primăvară ministrul Oros. Cu alte cuvinte, fermierilor crescători de vaci de lapte le-a revenit 1 euro/cap de animal.Crescătorii de animale care şi-au deschis un magazin propriu de desfacere au cât de cât un profit. Restul crescătorilor care nu au nici unde să-şi vândă produsele, şi nu primesc nici subvenţii, nu au nicio şansă de supravieţuire. „Nu mai ţinem animalele în iarna asta. Căutăm să le vindem pentru că nu mai putem. Într-un an sau doi ani dispare zootehnia pentru că nici statul nu este interesat să ne susţină. Spre exemplu şi carcasa de carne de vacă se vinde la noi cu 2 euro/kg, în timp ce în ţări ca Franţa sau Israel preţul este dublu şi ceva. La noi totul se scumpeşte dar nimeni nu se gândeşte şi la oameni. Poate asta şi vor, să dispărem de pe piaţă şi să fim doar cumpărători”, ne declarat Maria Ivanovici din satul Nuntaşi. Nimic nu se compară ca gustul şi prospeţimea produsului românesc, numai că în ritmul acesta al scumpirilor, ţăranul român va dispărea de pe piaţa comunitară iar noi vom mânca carne de vită din import.