Dispar intermediarii din pieţe? Legea „de la furcă la furculiţă” sprijină producătorii locali

Un alt producător constănţean care-şi vinde marfa în cartierul Tomis Nord, la un chioşc stradal spune că vine sezonier, din mai până în septembrie pentru că mai mult nu produce.





„Vindem marfa a cinci, şase producători locali şi a noastră. Singuri nu am putea face faţă cererii mari zilnice. Preţurile le avem mai mici ca la piaţă pentru că luăm marfa direct de la producători. Sunt fructe şi legume din judeţul Constanţa, sunt cu gust, proaspete nu ne batem joc de cumpărători. Nu am auzit de Ordonanţă şi nu ştiu cum ne-ar fi de ajutor, dar dacă este spre binele micilor producători atunci e binevenită”, ne-a declarat Tudor I., producător legume-fructe.







Legea „de la furcă la furculiţă”, în beneficiul producătorilor şi consumatorilor





Potrivit modificărilor Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, se aduc corecţii privind tendinţele actuale la nivelul Uniunii Europene pentru modele inovative de desfacere şi comercializare a produselor direct de la producători la consumatori.





„Este vorba despre platformele electronice online care s-au dovedit de mare ajutor mai ales în plină pandemie de coronavirus. Au fost o alternativă sigură şi sănătoasă din punct de vedere epidemiologic pentru livrarea alimentelor către consumator în afara pieţelor tradiţionale care au trecut prin momente dificile”, se arată în textul proiectului de OUG.





Astfel, actul va elimina o serie de obligaţii inutile pentru vânzători şi va pune bazele legale modelului de afaceri european „de la furcă la furculiţă”, eliminând specula şi intermediarii. Avantajele acestui tip de comerţ are multiple beneficii atât pentru producători cât şi pentru consumatori. Producătorii vor avea posibilitatea să vândă în avans produsele printr-un sistem eficient, simplu şi fără birocraţie. Vor avea predictibilitatea comenzilor şi veniturilor la intervale regulate, transportul va fi organizat doar pentru produsele solicitate, minimizarea costurilor de livrare către mai mulţi clienţi într-o singură zi. Iar pentru consumatori va exista posibilitatea să comande o varietate de produse de la mai mulţi producători locali, fără costuri suplimentare de transport. Până în acest moment, comerţul de tipul „de la furcă la furculiţă” era ilegal în România fiind interzis de Protecţia Consumatorilor. Poate n-ar fi rău, ca autorităţile locale să organizeze pieţe volante în mai multe cartiere constănţene, unde în weekend, producătorii locali să-şi vândă produsele alimentare sau după modelul altor oraşe din România, în cadrul pieţelor de cartier să existe mese doar pentru producători locali.

Vorbim despre aşa-zisa ordonanţă „de la furcă la furculiţă” care reglementează comerţul produselor obţinute în gospodăria proprie direct la consumator. Pentru producătorii care nu dispun de mijloace digitale, internet sau de cunoştiinţe de operare, tot taraba sau poarta casei rămân modalităţile la îndemână prin care îşi pot vinde direct produsele. „Am vândut zece ani în piaţa Tomis trei, dar de când mi s-a îmbolnăvit bărbatul nu mai are cine să mă ajute şi atunci vând marfa direct din poartă. E bine că stau la şosea şi am zilnic cumpărători. Am un solar şi vând roşii, castraveţi, ardei, mai am şi câţiva pomi fructiferi, nu mă îmbogăţesc, dar mai strâng un ban pentru la iarnă”, ne-a mărturisit Aneta Tudor, gospodar din Valu lui Traian.