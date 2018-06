Discriminările la plățile transfrontaliere în euro vor fi eliminate

Pe data de 27 iunie 2018, ambasadorii Uniunii Europene au convenit asupra poziției de negociere a Consiliului privind propunerea Comisiei Europene de a face plățile transfrontaliere în euro mai ieftine în UE. Ei au solicitat Președinției UE să înceapă negocierile cu Parlamentul European de îndată ce Parlamentul este pregătit să negocieze.„Pentru o piață unică funcțională, toți consumatorii și întreprinderile ar trebui să aibă acces la aceleași avantaje atunci când vine vorba de plățile în euro. Astăzi am fost de acord că un transfer de euro nu ar trebui să facă obiectul unei taxe disproporționat de mari, indiferent dacă consumatorul are sau nu sediul în zona euro”, a afirmat Vladislav Goranov, ministrul finanțelor din Bulgaria, care deține în prezent președinția Consiliului.Din 2009, tranzacțiile transfrontaliere și naționale în euro au costat același preț în zona euro. Cu toate acestea, plățile transfrontaliere în euro din țările care nu fac parte din euro se supun unor taxe mari.Consiliul a aprobat propunerea Comisiei de a alinia tarifele pentru plățile transfrontaliere în euro pentru servicii precum transferurile de credit, plățile cu card sau retragerile de numerar, cu taxele pentru plățile naționale corespunzătoare de aceeași valoare în moneda națională a statului membru în care furnizorului de servicii de plată al utilizatorului serviciilor de plată. Această măsură va extinde beneficiile transferurilor ieftine transfrontaliere în euro către un număr suplimentar de 150 de milioane de consumatori din afara zonei euro și o eventuală extra 1,8 miliarde de tranzacții pe an.În plus, propunerea revizuită de Consiliu mărește cerințele de transparență privind costurile conversiei monetare atunci când un astfel de serviciu este oferit înainte de efectuarea unei tranzacții de plată. Acest lucru se realizează prin introducerea unei obligații de divulgare a tarifelor aplicate ca diferență între suma totală a tranzacției în moneda contului plătitorului și suma rezultată din aplicarea celei mai recente rate de schimb de referință disponibile a Băncii Centrale Europene.