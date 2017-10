Directorul general al „Oil Terminal“ a fost chemat la DNA

Silviu Wagner, directorul ge-neral al companiei „Oil Terminal” Constanța, a fost convocat, ieri, la București, la Direcția Națională Anticorupție. Este cea de a doua întâlnire cu procurorii. Prima citare a fost pe 30 iunie 2011. Atunci, i-a fost adus la cunoștință conținutul sesizărilor primite la DNA.Sesizare privind angajările„Am fost reclamat, printre altele, că în funcțiile de conducere am promovat persoane care nu au stu-diile necesare. Sunt vizați inginerul Emil Rohat, care ocupă funcția de director tehnic, și inginerul Doru Luțac, doctor în geologie și fost director general al companiei, în prezent consilier tehnic. În cazul meu, se spune că facultatea pe care am absolvit-o nu există în realitate. Cu alte cuvinte, Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universității Craiova, care este o instituție a statului român și ale cărei cursuri le-am frecventat la învățământul de zi, este o fantomă” - relatează Silviu Wagner.Alte plângeri se referă la modul în care se fac angajările la „Oil Terminal”. Șefa serviciului de personal l-a însoțit pe director la DNA și a furnizat toate informațiile. Ea a explicat că angajările se fac în baza prevederilor Codului muncii și ale contractului colectiv de muncă, prin concurs, în urma analizei dosarelor și că nu s-a făcut niciodată rabat de la lege. Reclamați că prind hoții„Într-una dintre sesizări se spune că, de când sunt director general prea multe persoane au fost afectate de măsurile pe care le-am luat pentru stârpirea furturilor de produse petroliere - povestește Wagner. De anul trecut și până astăzi, 11 angajați au fost prinși în flagrant furând marfă din depozitul sud, prin acțiuni întreprinse de Poliția Constanța. Procurorul DNA, la modul ironic, m-a întrebat de ce i-a prins Poliția. Era conștient că este o aberație. S-a scuzat: „Domnule director, asta-i plângerea! Suntem obligați să o analizăm. Uitați, până și Poliția e reclamată că-i arestează. E ridicol, dar asta e!”.Răutatea și prostiaÎntrebarea de bun simț este: de când se ocupă DNA de asemenea reclamații? „Asta am întrebat și eu - spune directorul general. Mi s-a spus: „La noi a ajuns dosarul și trebuie să-l rezolvăm.”Ieri, în legătură cu toate cele sesizate, directorul le-a furnizat procurorilor documente (copii ale diplomelor de studii, ale dosarelor de angajare etc.). Acum, procurorilor nu le mai rămâne decât să alerge pe la facultățile în cauză, să constate dacă instituțiile există sau nu, dacă cei nominalizați în reclamații au dat pe la cursuri și le-au absolvit pe bune, dacă diplomele respective nu sunt cumva falsuri. „În spatele acestor sesizări stau răutatea și prostia. Bănuiesc că este vorba de oameni din societate. Am solicitat numele autorilor, dar mi s-a spus că, pentru moment, procurorii nu au obligația să-mi dea această informație. Aștept închiderea dosarului și voi solicita în mod oficial numele celor ce au făcut sesizările. Îi voi acționa în justiție pentru denunț calomnios” - avertizează directorul general.