Directorul Aeroportului „Mihail Kogălniceanu”, Bogdan Artagea: „Am fost nevoiţi să anulăm toate cele patru curse cu Turkish Airlines”

-Pandemia ne-a afectat foarte mult. Zborurile comerciale au scăzut cu 60% din capacitatea totală. Este greu deoarece nu poţi să-ţi faci un plan pentru perioada imediat următoare. Spre exemplu, săptămâna trecută am inaugurat noi zboruri Constanţa-Istanbul. Nici bine nu am deschis, că a doua zi, Turcia a fost pusă pe lista galbenă a ţărilor cu risc epidemiologic şi am fost nevoiţi să anulăm toate cele patru curse cu Turkish Airlines. Până pe 23 mai toate zborurile spre Istanbul sunt sistate.-Fiind un aeroport strategic a crescut numărul de mişcări militare. Am avut activitate 24 din 24 de ore. Deci a fost activitate chiar dacă pandemia a lăsat la sol zborurile comerciale. Sperăm să-şi reia zborurile şi Wizz Air către Londra, iar Blue Air aşteaptă să opereze de la mijlocul lui iunie curse interne Cluj-Constanţa şi retur.-Am avut bază Blue Air la Constanţa doi ani de zile. Asigurau curse externe la Milano, Bruxelles, Roma, Paris şi Atena, dar şi curse interne la Timişoara, Oradea şi Cluj. Dar pentru că gradul de ocupare al aeronavelor era mic şi-au retras baza nefiind profitabile. În vremea aceea a existat o asociaţie de promovare a turismului care a contribuit la numărul de călători care au plecat de pe Kogălniceanu. Contează foarte mult o astfel de promovare.-O astfel de organizaţie ar putea să susţină şi să facă promovare pentru destinaţiile pe care ne vom hotărî să le aducem în prim-plan. OMD Constanţa ar trebui să se unească cu OMD-urile care s-ar crea pe tot litoralul pentru a aduce turişti la aeroport. Împreună am merge la companiile aeriene şi am fi mult mai puternici. Altfel, companiile îţi cer o statistică şi vor decide că nu este oportun să facă aceste destinaţii.-Anul trecut am avut curse cu Taromul pe Timişoara, Oradea, Iaşi, Cluj şi nu s-a făcut niciuna pentru că nu am avut pasageri. Agenţiile trebuie să-şi asume să poată să cumpere un număr de bilete în avioane, astfel încât să le vândă mai departe în pachete ca şi compania care operează să poată avea un feedback pozitiv să opereze aceste destinaţii. Am avut discuţii cu autorităţile locale şi am avut tot sprijinul lor pentru tot ce trebuie făcut la AIMK.-Ca şi costuri de operare Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” are printre cele mai mici preţuri din ţară, iar în pandemie am redus încă o dată tarifele. Ba mai mult, am făcut o politică tarifară, dacă sunt mai multe frecvenţe discount-urile sunt mai mari. De la zece curse reducerile sunt mai mari pe deservire, iar tarifele de operare sunt deja reduse. Asta înseamnă până în şase euro de pasager.-Avem cea mai bună infrastructură din ţară, după Otopeni. O pistă civilă reabilitată cu fonduri europene în valoare de 40 de milioane de euro astfel încât să poată să ţină orice tip de aeronavă. Acum suntem în curs să atragem 30 de milioane de euro pentru patru pachete de modernizare a aeroportului. Deja am făcut multe îmbunătăţiri pe linie de securitate, dar şi pe securitate la incendiu. Putem asigura categoria nouă la pompieri pentru aeronave mari. Avem şi o subvenţie din partea statului în valoare de şapte milioane de euro pentru că deservim trupele militare americane şi ale NATO.