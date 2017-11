Directorul Administrației portului Constanța a participat la Tbilisi Belt & Road Forum

În perioada 27-29 noiembrie 2017, directorul general al CN APM SA Constanța, Nicolae Dan Tivilichi, a participat la evenimentul „Tbilisi Belt & Road Forum”, care a avut loc la Tbilisi, fiind organizat sub patronajul premierului Georgiei, Giorgi Kvirikashvili, se arată într-un comunicat de presă.Acest eveniment continuă obiectivele „Forumului dedicat Drumului mătăsii”, care a avut loc la Tbilisi în anul 2015, servind ca platformă pentru dialogul constant dintre guvern și companii.În acest an, Forumul a vizat întregul spectru de factori care definesc comerțul regional și mondial: facilitarea comerțului, oportunitățile oferite de comerțul electronic și conectivitatea digitală, infrastructura de transport și sectorul energetic. Lumea modernă este axată pe aceste schimbări, iar Forumul a oferit prilejul de a dezbate, împărtăși și a dezvolta acest potențial.Forumul „Tbilisi Belt & Road” a găzduit aproximativ 1.000 de lideri politici, diplomați, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și diferitelor companii. La deschiderea evenimentului a fost prezent și Henrik Hololei, director general al Direcției Generale Mobilitate și Transporturi (DG MOVE) din cadrul Comisiei Europeane. De asemenea, au participat delegați ai instituțiilor financiare internaționale (BERD, Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială) și reprezentanți la nivel înalt din China, Azerbaidjan,Kazakhstan, Uzbekistan, Iran, Emiratele Arabe Unite, Ucraina, Slovenia, Slovacia, Polonia, Ungaria.Nivelul interdependenței economice dintre Europa și economiile asiatice emergente se află într-un progres continuu, fiind necesară identificarea de noi oportunități de conectare între partenerii de afaceri. În cadrul acestui peisaj economic, rolul guvernelor și al comunității internaționale este din ce în ce mai important pentru asigurarea acestei relații.Georgia, una dintre cele mai scurte rute de tranzit între Europa și Asia, dobândește treptat funcția de centru comercial și logistic regional. Fiind situată la intersecția dintre regiuni, Georgia poate fi considerată locația potrivită de intersectare a diverselor inițiative care au la bază conceptul „belt and road”, generând dezbateri pe o gamă largă de aspecte.Ultima zi a evenimentului a oferit celor prezenți oportunitatea de a participa la întâlniri business-to-business, pentru a discuta o gamă largă de probleme și a face schimb de experiență cu factorii interesați de tematica Forumului; în acest mod vor fi consolidate obiectivele comune de cooperare.Cu această ocazie, a avut loc o întâlnire bilaterală între directorul general al CN APM SA Constanța și Levan Akhvlediani, CEO al Anaklia Development Consortium. Lucrările de construcție ale noului port georgian Anaklia vor demara în cursul lunii decembrie 2017.Participarea directorului general al CN APM SA Constanța, Nicolae Dan Tivilichi, la acest eveniment vizează atragerea de noi linii de transport maritim și implicit de marfă, în vederea intensificării legăturii dintre hinterland și Marea Caspică prin portul Constanța, se spune în comunicat.