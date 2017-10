Director BNR: Toate pensiile ar trebui impozitate, 30% din bugetari ar trebui daţi afară

Director BNR: Toate pensiile ar trebui impozitate, 30% din bugetari ar trebui dați afară

Miercuri, 05 Octombrie 2011.

Fostul președinte al CEC, actual director în cadrul Băncii Naționale a României, Eugen Rădulescu, crede că toate pensiile ar trebui impozitate în România. "Sunt sute de mii de pensionari frauduloși în România", spune acesta. Totodată, 30% din bugetari ar trebui dați afară.Toate pensiile ar trebui impozitate în România, inclusiv cele sub 1.000 de lei, crede directorul BNR Eugen Rădulescu. Afirmațiile au fost făcute în direct la Realitatea TV. Acesta a adăugat că sunt sute de mii de pensionari frauduloși în România pe motiv de boală. "Sunt oameni care conduc mașini și primesc pensie pe caz de boală", a declarat Rădulescu.Acesta a precizat că în România deficitul sistemului de pensii este uriaș în România, de circa 3 miliarde de lei. "Deficitul fondului de pensii este de 3 miliarde de euro. Cu deficitul fondului de pensii am putea face 400 de km de autostradă pe an. Sunt convins că sute de mii de persoane sunt pensionate fraudulos", a spus Rădulescu.Întrebat dacă este posibil să se mai aștepte cu impozitarea pensiilor, Rădulescu a răspuns: "În momentul în care a existat o creștere a pensiilor cu 47% în urmă cu doi ani, 2008 mai exact, care a fost decisă din "pălărie", nu exista nicio resursă pentru așa ceva. De altminteri, din 1995, Banca Mondială ne-a atras atenția asupra faptului că nu avem un sistem de pensii sustenabil. Pensiile au fost cu 47% mai mici cu numai 3 ani în urmă".Cristian Rădulescu a propus, de asemenea, scăderea numărului angajaților la stat cu 30%. "Între 2006 și 2009, numărul de funcționari publici în administrațiile publice a crescut cu 80%. Primării locale care aveau 5 salariați au acum 20", a afirmat la Realitatea TV Cristian Rădulescu.