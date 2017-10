Diplome de voluntari pentru viitorii ofiţeri de marină

Diplome de voluntari pentru viitorii ofițeri de marină

În cursul lunii martie 2015, Sindicatul Liber al Navigatorilor a inițiat un program de voluntariat pentru studenții din învățământul marinăresc. În cadrul lui, serii de doi până la cinci studenți participă, timp de trei săptămâni, alături de liderii SLN, în cadrul Seamen’s Club, la organizarea programului pe uscat, al echipajelor de pe navele străine, care vizitează portul Constanța.Prima serie de studenți voluntari, de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Universitatea Maritimă din Constanța, și-a încheiat activitatea. În cadrul ceremoniei, organizate la Seamen’s Club, în prezența liderilor de sindicat, a unor navigatori străini și a presei locale, Adrian Mihălcioiu, președintele SLN, le-a înaintat studenților Diana Chirvase, Filip Dionisie, Alexandru Nemeș, Mircea Moldoveanu și Gheorghe Ianuși, diplomele prin care li se recunoaște activitatea de voluntariat. „Experiența dobândită de ei, pe parcursul celor trei săptămâni, este foarte importantă pentru viața lor pe mare” - a subliniat liderul SLN.„Activitățile studenților voluntari au fost apropiate de cele efectuate de liderii SLN, respectiv: de primire a navigatorilor străini la sediul Seamen’s Club, de deplasare la nave, de însoțire a acestora în deplasarea prin port și în oraș, inclusiv la cumpărături. Voluntarii au conversat cu navigatorii în special în limba engleză, comunicarea fiind destul de bună” - a relatat Costică Stici, vicepreședintele SLN.Ce au câștigat efectiv, din această scurtă experiență, viitorii ofițeri de marină? „Stagiul de voluntariat ne va ajuta în cariera noastră. Ne-am apropiat de marinarii străini; am învățat de la ei, iar ei de la noi. Ne-au vorbit despre activitatea lor pe mare, despre nave, despre mărfurile pe care le transportă, despre problemele care apar pe navă în diferite momente: la încărcare și descărcare, la îmbarcarea și debarcarea echipajului, la accesul navigatorilor în țara noastră. Ne-au povestit despre locurile de unde vin, despre familiile lor. Noi le-am vorbit despre România, despre Constanța, despre tradițiile noastre, despre ceea ce pot vizita în orașul nostru. Am folosit timpul pe care l-am avut la dispoziție pentru a pune cât mai multe întrebări. Marinarii străini s-au dovedit foarte sociabili. Au fost curioși să afle mai multe despre ceea ce studiem noi, despre activitatea noastră de voluntari” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Diana Chirvase, studentă la Facultatea de Navigație, din cadrul Universității Maritime din Constanța.La rândul său, Gheorghe Ianuși, student anul I, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, din Constanța, s-a arătat încântat de experiența trăită. „Din activitatea de voluntar am învățat multe lucruri care mă vor ajuta în viitor, în munca pe mare. În această perioadă de stagiu, am fost la nave de toate felurile, mai puțin petroliere. Am vizitat nave de croazieră, portcontainere, chiar și veliere. Navigatorii primiți la SeamenŽs Club au fost filipinezi, ucraineni, chinezi, panamezi și chiar români. Am conversat în limbile engleză și spaniolă.”Sindicatul Liber al Navigatorilor are deschisă ușa pentru viitorii voluntari. Studenții care vor să participe la acest program pot contacta SLN la numărul de telefon 0241.618.587.Sindicatul are în vedere organizarea, în viitorul apropiat, a unor acțiuni de informare în rândul studenților din instituțiile de învățământ marinăresc. „În cadrul acestor întâlniri, vom vorbi cu viitorii ofițeri despre contractele colective și individuale de muncă, despre clauzele lor, despre protecția socială a navigatorilor, despre relele practici de pe piața forței de muncă, despre solidaritate și rolul ei în apărarea intereselor navigatorilor, despre SLN și ITF, despre mișcarea sindicală mondială, despre Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006, despre multe alte lucruri care nu se învață în facultate, dar de care navigatorii se lovesc în cariera lor profesională” - a declarat Adrian Mihălcioiu.De asemenea, în universități urmează să fie prezentat filmul documentar „Dark Side of Black Sea - Seafaring in substandard vessels” (Partea întunecată a Mării Negre - navigând pe vapoarele sub standard).Filmul este o analiză critică a shipping-ului din această zonă a lumii. „Disecția” scoate la lumină o flotă - tumoare, dominată de nave uzate fizic și moral, sub standardele tehnice internaționale, îmbătrânite, adevărate coșciuge plutitoare.Documentarul prezintă mărturii cutremurătoare despre mafia din shipping-ul acestei zone. Eroii filmului sunt: marinarii scăpați din naufragii, care și-au văzut colegii pierind în valurile Mării Negre; părinții, soțiile și copiii marinarilor dispăruți sub ape, cărora le-au secat ochii de prea multe lacrimi vărsate; navigatori de pe coșciugele plutitoare, neplătiți cu lunile, care vorbesc cu durere despre familii rămase acasă, fără mijloace de existență; victime ale accidentelor de muncă pe mare, mutilați și fără nicio compensație bănească, pentru care moartea ar fi o izbăvire; lideri de sindicat care arată cu degetul spre autoritățile naționale care nu fac nimic pentru marinari.