Din toamnă, blocurile din Constanţa pot fi izolate termic cu fonduri europene

Din toamnă, blocurile din Constanța pot fi izolate termic cu fonduri europene

Din toamna acestui an, blocurile de locuințe din municipiul Constanța vor putea beneficia de lucrări complexe de creștere a eficienței energetice cu ajutorul fondurilor europene, au anunțat, ieri, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT).Schema de finanțare se va aplica însă numai blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, în care locuiesc categorii sociale vulnerabile și familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile din clădire, proprietari, trebuie să aibă un venit net lunar pe membru de familie de maximum 500 de euro). Bugetul schemei de finanțare este de 304 de milioane de euro, din care 150 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 154 de milioane de euro rezultată din contribuția națională (co-finanțare de la bugetul de stat, contribuția autorităților publice locale și a asociațiilor de proprietari).Beneficiarii vor trebui să participe financiar la aceste lucrări printr-o cofinanțare de 40%. Restul fondurilor necesare (60%) pentru fiecare lucrare va fi asigurat din bani europeni nerambursabili din FDER și bugetul de stat. Ratele de cofinanțare ale autorităților publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi modulate în funcție de proporția în clădire a familiilor cu venituri reduse, după cum urmează: 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția asociației de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile din clădire, proprietari, au un venit net lunar pe membru de familie sub 150 de euro; 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția asociației de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 350 de euro; 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția asociației de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 500 de euro.„Având în vedere faptul că programul se va închide în anul 2013, schema propusă are un caracter pilot pentru actuala perioadă de programare, experiența acumulată putând fundamenta investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru perioada de programare 2014 - 2020", au subliniat reprezentanții MDRT.