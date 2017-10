Din noiembrie se depun proiecte pentru izolarea termică a blocurilor din Constanţa

Din noiembrie se depun proiecte pentru izolarea termică a blocurilor din Constanța

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) lansează pe 15 octombrie apelul public de proiecte pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, urmând ca, începând cu 1 noiembrie, potențialii beneficiari să poată depune proiectele la sediile agențiilor de dezvoltare regională pe raza cărora se află. Beneficiarii eligibili sunt unitățile administrativ teritoriale (autorități ale administrației publice locale) - municipii reședință de județ, în calitate de reprezentanți ai asociațiilor de proprietari.Investițiile țintă sunt blocurile de locuințe construite între anii 1950 și 1990 în care locuiesc categorii sociale vulnerabile și familii cu venituri reduse.„Vreau să subliniez că cele 40 de procente de cofinanțare care trebuie plătite de către administrația publică și asociația de proprietari pot fi împărțite în funcție de veniturile proprietarilor: acolo unde mai mult de jumătate dintre proprietarii din clădire au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub echivalentul a 150 de euro, contribuția asociației va fi de 10%. În cazurile în care mai mult de jumătate dintre proprietarii din clădire au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub echivalentul a 350 de euro, contribuția asociației va fi de 20% și evident, contribuția va fi mai mare, respectiv de 30%, acolo unde veniturile sunt sub echivalentul a 500 de euro. Este o repartiție a contribuțiilor echitabilă, menită să încurajeze accesarea acestor fonduri și de către asociațiile de proprietari ale căror membri au venituri reduse și care au cea mai mare nevoie să facă economii la plata întreținerii”, a declarat Eduard Hellvig, ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului.Reprezentanții MDRT au precizat că având în vedere faptul că programul se va închide în anul 2013, schema propusă are un caracter pilot pentru actuala perioadă de programare, experiența acumulată putând fundamenta investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru perioada de programare 2014 - 2020.Bugetul alocat este de 304 milioane de euro, din care 154 de milioane din contribuția națională (buget de stat, contribuția autorităților locale și a asociațiilor de proprietari).