Din mâinile lui ies adevărate creații și, totuși, este dezamăgit! „Pantofii româneşti nu mai au căutare”

„Mă numesc Iulian Drăguşin şi de peste 30 de ani confecţionez încălţăminte. Anii de început au fost încântători pentru că-mi plăcea ce făceam. Am lucrat în cooperaţie şi am făcut şcoala la Bucureşti. Am făcut practica la Constanţa şi am ajuns să proiectez ajungând la un nivelul ridicat în domeniu. Lucrez împreună cu soţia mea, dar acum lucrăm degeaba”, ne-a mărturisit confecţionerul de încălţăminte.





Înainte de Revoluţie, piaţa românească de pantofi era în plină ascensiune. Existau celebrele fabrici de pantofi Guban, Clujana sau Antilopa, iar pentru o pereche de pantofi cu ştaif, trebuia să dai ciubuc pentru a apuca să încalţi un pantof elegant şi comod. „În epoca de aur lucram pentru activiştii de partid. Doamnele îşi comandau de la poşete până la sandale sau pantofi, să fie asortate. Printre materialele deosebite cu care am lucrat, care erau la mare căutare la acea vreme, era pielea de curcan. Toate doamnele care îşi permiteau voiau să aibă un set. Şi acum lucrăm manual. Nu ne-am permis să luăm un împrumut să ne tehnologizăm”, a declarat pantofarul.



Încălţămintea ieftină bate calitatea



Acum lumea caută încălţăminte ieftină şi nu mai ţine cont dacă e din piele naturală sau sintetică. „La noi o pereche de pantofi din piele, cu talpă ortopedică şi căptuşiţi cu piele costă între 100 şi 130 de lei. Un pantof elegant, gen stiletto ajunge să coste 230 de lei. Avem cizme din bucată de piele de calitate şi întreagă, nu bucăţi, la preţul de 300 de lei. Deci, preţurile nu sunt mari, avem pantofi sau putem croi pentru toate buzunarele”, a mai precizat confecţionerul de încălţăminte. La atelierul pantofarului puteţi da comandă de încălţăminte. Fie că vreţi un anume model sau că aveţi o problemă medicală, un mont sau o conformaţie mai deosebită a labei piciorului, sau că purtaţi un număr prea mic ori prea mare şi nu vă găsiţi pantofi pe măsură, la magazin vă puteţi găsi încălţăminte la preţul de producţie. În termen de 10 zile pantofii sunt gata. Din păcate şi pentru acest domeniu, anul trecut şi prima lună din 2021 vânzările au fost foarte mici sau deloc. Abia dacă au fost încasări pentru plata chiriei şi utilităţilor, cât despre manoperă nici nu poate fi vorba, a mai spus confecţionerul de pantofi. Se aprovizionează cu materiale de la Bucureşti şi duce dorul târgurilor de specialitate de altădată, când veneau doar producători şi avea de unde să-şi procure piele de calitate. Pentru că este un creator şi ţine la opera lui, ne sfătuieşte, pentru a prelungi viaţa unui pantof să-l purtăm nu mai mult de patru ore pe zi.





L-am găsit pe creatorul de pantofi, în micul lui magazin din Constanţa, stând şi aşteptând clienţii. Pe rafturi şi pe cutii sunt expuse, ca într-o galerie de artă, pantofi pentru doamne şi domnişoare sofisticate sau pentru gusturi mai puţin pretenţioase. Un colţ este dedicat domnilor care pot găsi aici pantofi pentru ocazii sau ghete de iarnă comode. Toată încălţămintea este concepută şi creată de pantofarul constănţean.