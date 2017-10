Dileme numai la IMO!? Nu, avem şi noi!

Dileme numai la IMO!? Nu, avem și noi!

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În domeniul navigației civile, vechiul Standard Marine Navigational Vocabulary, adoptat prin Rezoluția IMO A X/Res. 380-1977 și amendat in 1985, a fost înlocuit cu Standardul frazeologic pentru Comunicarea pe Mare – Standard Marine Communication Phrases - SMCP, adoptat prin IMO A 22/Res.918-2001, pentru a îmbunătăți limbajul maritim folosit în comunicațiile navă-navă sau cu piloții și autoritățile costiere, pentru ocrotirea vieții omenești pe mare. Important este faptul că definițiile, prescurtările și simbolurile pe care le vom folosi în acest serial sunt obligatorii și că statelor membre ale IMO li se recomandă insistent să asigure o largă circulație a ultimului standard în rândurile celor interesați și pentru institutele de formare a navigatorilor și să-l considere drept criteriu de competență la acordarea certificatelor cerute de Convenția STCW-1995, amendată la zi. De asemenea, IMO cere ca la bordul navelor aflate în voiaje internaționale acesta să fie folosit ca limbaj de lucru în cazurile de mai sus. Cu toate acestea, la secțiunea A1/6.2 din SMCP „Phrases for providing VTS services, .2.3 Course …” acest standard are o dilemă pentru care s-a simțit obligat să formuleze următoarea nota de atenționare: the user of this phrase should be fully aware of the implications of words such as „track”, „heading” and “course made good”, pentru ca - în alt document (Circulara SN 243-2004) să revină cu o nouă formulare: „Track made good” is preferred over the use of „Course made good”! Ca și cum dilema IMO nu ar fi de ajuns, pen-tru noi apar altele: ce înseamnă track (tra-seu), heading (capul) sau course (drumul)?! Dacă doriți să urmăriți acest serial, care se adresează celor cu o minima experiență în navigație – citiți în mod curent Cuget Liber, unde vor fi prezentate și răspunsurile la părerile dumneavoastră. (Va urma) Al dumneavoastră, „Comandant” Dumitru MărăȘescu