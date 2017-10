Diferenţele între taxa auto şi cea de poluare vor fi returnate

De la 1 iulie

Diferențele între taxa auto și cea de poluare vor fi returnate

Începând cu 1 iulie, taxa de poluare va înlocui taxa de primă înmatriculare iar diferențele de bani după recalculare vor fi returnate, au decis reprezentanții Guvernului la mijlocul acestei săptămâni. Potrivit noilor modificări, cei care au plătit taxa auto, după data de 1 iulie pot depune cereri pentru a-și primi înapoi diferențele de bani. Taxa de poluare auto, care va fi aplicată de luna viitoare, va fi redusă în funcție de vechimea mașinii, de starea tehnică și de dotări, în care intră ABS, aer condiționat sau airbag. „Prin acordarea acestor reduceri suplimentare respectăm principiul impus de Comisia Europeană: taxa trebuie să scadă în același ritm cu valoarea de piață a mașinii. Dacă mașina nu are ABS, aer condiționat, airbag, este clar că valoarea ei este mai mică, iar taxa trebuie să fie și ea mai mică”, a declarat directorul din Ministerul Economiei și Finanțelor, Mihai Hură. De asemenea, un alt element de noutate îl reprezintă faptul că normele prevăd ca persoanele nemulțumite de acordarea reducerii să poată contesta suma pe care au plătit-o sau pe care o au de plătit. Potrivit lui Hură, Comisia Europeană a cerut ca reducerea taxei să nu fie obținută pe calea contestării, ci să fie acordată de organul fiscal. „Dacă omul nu are 15 mii de kilometri în medie pe an, ci 25 de mii de kilometri pe an, se acordă o cotă de reducere printr-o declarație de propria răspundere. Pentru celelalte elemente - vechime, stare tehnică, stare generală și dotare - de asemenea nu trebuie să conteste, ci poate merge la RAR să i se confirme că nu are ABS sau aer condiționat și se acordă reduceri suplimentare”, a adăugat Mihai Hură. Mai mult decât atât, el a mai adăugat că în situația în care cuantumul noii taxe este mai mare decât cel al taxei auto, cetățenii nu trebuie să achite diferența. În plus, posesorii de mașini cu motoare Diesel, dotate cu filtre de particulă de praf, vor primi o reducere de 25% din taxa pe autovehiculul respectiv.