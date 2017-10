Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Active imobilizate: nu se consumă la prima utilizare, deoarece ele sunt destinate a fi utilizate pe o perioadă mai mare de timp. Se mai numesc și active intangibile, deoarece ele nu au substanță materială și îmbracă forma imobilizării corporale, imobilizării necorporale și imobilizării financiare. Devize forte: desemnează devizele exprimate într-o monedă puternică, de largă circulație internațională. Expertiză contabilă: activitate realizată de unul sau mai mulți experți contabili, care pe baza cunoștințelor lor studiază și lămuresc o anumită problemă. Hârtie de valoare: înscris care atestă posesia asupra unui capital investit în formarea unei societăți sau acordarea unui îm-prumut și care dă dreptul deținătorului la împărțirea profitului sub formă de dividend sau de a încasa dobânda. În categoria hârtiilor de valoare se includ: acțiunea, cambia, obligațiunea, cecul, certificatul de depozit, etc. Piața interbancară: piața prin intermediul căreia băncile își asigură echilibrul trezoreriei prin vânzare sau cumpărare de resurse. Rezerva valutară oficială: totalitatea mijloacelor de plată internațională de care dispune banca centrală a unei țări pentru îndeplinirea funcțiilor sale specifice în domeniul valutar. Societate bancară sub control efectiv: societate bancară în care o persoană fizică sau juridică deține cel puțin 50% din dreptul de vot, având posibilitatea de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor consiliului de administrație și în consecință putând decide asupra gestiunii și politicii financiar-bancare în baza unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați.