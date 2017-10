Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iunie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Bancă universală: banca care efectuează multiple tipuri de operațiuni bancare, prestează diverse servicii bancare și se adresează tuturor categoriilor de clienți. Credite promotor: categorie a creditului pentru bunuri imobiliare care se acordă de către bancă promotorilor imobiliari de construcții de locuințe pentru: cumpărarea terenurilor, demararea construcțiilor, efectuarea lucrărilor de construcții, finanțarea locuințelor construite și care așteaptă a fi vândute. Garanție: contract prin care este asigurată plata de către debitor/ garantul/ garanții săi a obligațiilor sale față de creditorul sau. Garanția dă dreptul creditorului ca în cazul în care debitorul sau giranții săi nu pot onora obligațiile asumate, să declanșeze procedurile de executare silită a bunurilor, veniturilor sau averii debitorului/ giranților acestuia. Monedă scripturală: moneda de cont utilizată în decontările fără numerar, care este formată din disponibilități în conturi, cecuri, cambii, etc Piața monetară interbancară: piața în care se efectuează operațiuni de atragere și plasare de depozite la vedere și la termen, de până la un an, la un nivel al dobânzilor determinate în mod liber de societățile bancare principale. Putere de cumpărare a banilor: cantitatea de mărfuri și servicii ce poate fi cumpărată la un moment dat cu o unitate bănească sau cu o anumită sumă de bani.