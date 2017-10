Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Acreditiv documentar revocabil: este un acreditiv ce poa-te fi modificat sau anulat de către ordonator în limitele termenului de valabilitate, fără a avea acordul prealabil al beneficiarului. Această formă a acreditivului este foarte riscantă pentru beneficiar. Arbitraj de schimb: constă în efectuarea unor operațiuni de vânzare și cumpărare de monede sau devize prin intermediul bursei, cu scopul de a obține venituri din diferențele de curs. Bilet de lombard: reprezintă un înscris eliberat de o instituție specializată prezentatorului de obiecte în vederea acordării de împrumuturi. Biletul de lombard este nominal și are înscrise obligatoriu următoarele elemente: numele și prenumele persoanei care primește împrumutul, numărul actului de identitate, data acordării împrumutului, scadența acestuia, descrierea obiectului prezentat pentru obținerea împrumutului Credit furnizor: credit acordat de către furnizor cumpără-torului sau sub forma livrării de bunuri, executării de lucrări sau prestării de servicii, urmând ca plata să se facă ulterior la un termen stabilit de comun acord. Datorie publică externă: totalitatea împrumuturilor, exprimate în valută, a bunurilor și serviciilor contractate de un stat în străinătate și încă nerambursate. Dobânda activă: procent de dobândă aplicat de către bănci sumelor împrumutate debitorilor săi. Denumirea provine de la faptul că se aplică unui post bilanțier de activ. Indicele BET: indice al Bursei de Valori București, care reflectă evoluția prețurilor celor mai lichide zece acțiuni tranzacționate la bursă. Acțiunile intrate în portofoliul indicelui trebuie să îndeplinească condițiile: să fie cotate în categoria I la BVB; să aibă cea mai mare capitalizare; să asigure diversificarea portofoliului indicelui; să fie cele mai lichide.