Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Amortizarea cambiei: această operațiune intervine în momentul în care înscrisul respectiv – cambia - e furat sau deteriorat și presupune emiterea unui nou înscris cu obligația informării imediate a tuturor participanților la circuitul cambial. Prin aceasta posesorul ei are posibilitatea exercitării, mai departe a drepturilor cambiale. Instanța de judecată emite o ordonanță care notifică trasului și tuturor debitorilor de regres asupra faptului că persoanele care ar prezenta cambia anulată nu au nici un drept asupra acesteia; Contract de franchising: contract prin care o firmă, numită franchisor sau cedent, cedează dreptul său de a comercializa produse sau servicii sub marca sa unei alte firme numită franchisee sau cesionar pentru o anumită perioadă de timp și într-un loc bine determinat în schimbul unei sume inițiale de bani și a unei redevențe periodice variabile în funcție de cifra de afaceri; Eurovalută: monedă emisă sub forma banilor de cont și pusă în circulație internațională de către bănci care funcționează în afara statului emitent al valutei. Eurovalutele au apărut din lipsa de lichidități pe piața internațională, dar și datorită restricțiilor privind ieșirea sumelor în moneda convertibilă peste granițele țării emitente pentru a fi folosite ca mijloc de plată internațional; Foaie de prelungire: adaos sau allonge pe care se dau girurile, utilizată după completarea integrală pe verso a cambiei; Metoda șarpelui monetar: metodă de protecție și de dirijare a cursului valutar, instituită și utilizată în cadrul Comunității Economice Europene, care constă în admiterea fluctuației unei monede din cadrul uniunii în interiorul unei marje de 2,25% în raport cu dolarul american, putând varia în același timp și între ele într-o bandă de 4,5%; Rata dobânzii active: este rata de dobândă care corespunde creditelor acordate de către bancă. Ea diferă în funcție de tipul de credit, de perioada pentru care este acordat creditul; uneori, pentru clienții cu o bonitate foarte bună și cu performanțe financiare foarte bune, banca acceptă să negocieze nivelul ratei dobânzii în sensul scăderii acesteia (mai ales pentru persoanele juridice).