Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Arierat: reprezintă plăți restante la bugetul de stat. Cele mai frecvente plăți restante sunt, în prezent, cele către bugetul statului (impozite și taxe) și cele către furnizorii de utilități (energie electrică, încălzire termică, alimentarea cu gaze, etc.); Buget de stat: document care cuprinde veniturile și chel-tuielile statului, pe o perioadă determinată de timp. Bugetul de stat exprimă relații economice în formă bănească ce iau naș-tere în procesul de repartiție a PIB, în legătură cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor statului, relații prin intermediul cărora, pe de o parte, se mobilizează resurse la dispoziția statului, iar pe de altă parte, se repartizează aceste resurse pe destinații; Credit interbancar: credit acordat de către o bancă unei alte bănci în baza unei convenții speciale. Creditele interbancare pot fi: de pe o zi pe alta, la termen și financiare; Excedent: plus de încasări realizate în report cu plățile efectuate sau plus de venituri în raport cu cheltuielile; Împrumut: operațiune prin care o persoană numită împrumutător acordă spre folosință unei alte persoane, numită împrumutat o anumită sumă de bani sau bunuri, pentru o perioadă de timp, cu titlu oneros (contra unei contraprestații). La expirarea termenului suma de bani sau bunurile împrumutate se restituie împreună cu o dobândă sau o chirie; Leasing: formă de închiriere a unor mașini, utilaje, mijloace de transport și alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicată mai ales de societăți financiare care le cumpără de la producători și le închiriază apoi beneficiarilor, pe o perioadă de timp determinată, contra unei chirii, aceștia din urmă având posibilitatea achiziționării la expirarea duratei contractului de leasing; Plus de garanție a creditelor: diferența pozitivă între valoarea elementelor care constituie garanția unui credit și valoarea creditului, constatată de către bănci cu ocazia verificării garanțiilor Resurse bancare: totalitatea mijloacelor bănești de care dispune o bancă utilizate în operațiunile sale de creditare și alte operațiuni specifice, constituite din capitalul social, fondul de rezervă, alte fonduri constituite, etc.