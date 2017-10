Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Angajament bancar: constă într-o înțelegere sau convenție care are loc între două bănci prin care se stabilește modul de acordare, utilizare și rambursare a creditelor sau cu privire la modul de efectuare a anumitor operațiuni bancare; Barter: desemnează o operațiune comercială bazată pe o compensare globală (ce se realizează la nivelul unor firme, dar și la nivelul unor state) care are la bază convenții în ceea ce privește în exclusivitate schimbul de mărfuri. Este necesar să se nominalizeze mărfurile ce se vor schimba în baza acordurilor de barter; Cursul acțiunilor: prețul la care se vând și se cumpără acțiunile unei societăți la un moment dat pe piața valorilor mobiliare. Acest curs al acțiunilor poate fi mai mare, respectiv mai mic decât valoarea nominală a unei acțiuni (valoarea înscrisa pe titlu); Factoring: operațiune prin care un client numit aderent cedează proprietatea asupra creanțelor sale băncii numită factor, primind în schimb, imediat sau la scadență valoarea nominală a creanțelor diminuată prin agio. Factorul își asumă riscul recuperării creanțelor comerciale ale aderentului. Câștigul factorului e dat de comisionul de finanțare, înregistrat ca un venit în avans (contul 376), dar și sub forma unui comision de gestiune; Împrumut interbancar de pe o zi pe alta: formă a împrumutului interbancar primit de către o bancă de la altă bancă în baza unei convenții sau a unui contract, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare. Trebuie precizat că împrumuturile interbancare se acorda fără garanție (în alb); Lead manager: denumire a unei bănci care coordonează un consorțiu format din mai multe bănci care au acceptat ca împreună să crediteze un anumit proiect. Lead-managerul are obligația organizării și coordonării consorțiului, încheierea contractului cu beneficiarul și acționează ca mandatar al consorțiului bancar. În limba română, poartă denumirea de șef de filă; Pasive bancare: elemente patrimoniale care figurează în pasivul patrimonial al băncilor. Din această categorie fac parte: capitalul social, primele legate de capital, fondul de rezervă, rezerva generală pentru riscul de credit, rezultatul reportat, repartizarea profitului, fonduri, provizioane, disponibilitățile clienților aflate în conturi, depozitele la termen atrase de la clienți, împrumuturi atrase de pe piața financiară, datorii, conturi de regularizare și asimilate.