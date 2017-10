Dezvoltarea transportului multimodal în Europa Centrală şi de Est

Dezvoltarea transportului multimodal în Europa Centrală și de Est

Pe data de 4 decembrie 2014, la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, a avut loc un nou eveniment important pentru comunitatea portuară din sfera multimodalismului. Seminarul s-a desfășurat sub egida CN APM SA Constanța și a Centrului de Dezvoltare Multimodală, având ca obiectiv prezentarea realizărilor pachetelor de lucru 7 și 4 din cadrul proiectului ADB Multiplatform (Adriatic-Danube-Black Sea Multimodal Platform), proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnațional de Cooperare South East Europe.Partenerii proiectului sunt firme de stat și private din următoarele țări: Austria (1), Bulgaria (5), Grecia (3), Ungaria (3), Italia (9), Slovacia (3), Slovenia (3), Albania (3), Croația (4), Muntenegru (3), Serbia (3), Ucraina (1), România (3). Liderul de proiect este Regiunea Autonomă Friuli Veneția Giulia, Italia, scopul fiind acela de a promova soluțiile de transport multimodal între porturile din regiunea Europa de Sud Est (porturi la Marea Neagră, Marea Egee și Marea Adriatică) și zona de hinterland deservită de acestea.Proiectul ADB Multiplatform se încadrează în cel de-al treilea apel pentru dezvoltarea unor proiecte strategice, tema 3.2.: Creșterea gradului de accesibilitate la rețele multimodale de transport între porturi și țări fără ieșire la mare, obiectivul principal al proiectului fiind o mai bună integrare a regiunii de sud-est a Europei pe piața Uniunii Europene, prin creșterea gradului de eficiență, atractivitate și competitivitate a sistemului de transport din această regiune, în concordanță cu standardele UE.Întâlnirea a fost moderată de către reprezentanții CN APM SA Constanța și de către președintele Romanian Intermodal Association (RIA), Costel Stanca.Alexandru Crăciun, șef Serviciu Contracte Închirieri și Concesiuni și responsabil al pachetului de lucru 7, a prezentat rezultatele obținute în cadrul pachetului privind transportul containerizat pe Dunăre, precum și acțiunile viitoare ce vor trebui luate pentru dezvoltarea acestui tip de transport pe traseul Bratislava-Constanța, cum ar fi: investiții în infrastructura Dunării, în scopul de a asigura o perioadă mai lungă de navigabilitate; dezvoltarea sistemelor adecvate de ITC în scopul de a avea un flux bun de informații și de urmărire facilă a mărfurilor; îmbunătățirea comunicării părților interesate de a avea o voce comună în dezbaterile privind dezvoltarea europeană în domeniul transporturilor; identificarea unor stimulente adecvate care pot stimula operatorii de transport să fie implicați în transportul de containere pe Dunăre; dezvoltarea terminalelor de containere în porturile dunărene; îmbunătățirea conexiunilor cu hinterlandul porturilor interioare; modificări în procedurile administrative (de exemplu, proceduri vamale) și cadrul legal pentru a face transportul intern mai atractiv.Tot în cadrul seminarului a avut loc și lansarea Sistemului informatic pilot pentru estimarea costurilor și timpilor de transport mărfuri folosind modurile de transport fluvial și rutier, realizat de către reprezentanții firmelor Structural Management Solutions și Teamnet.Sistemul informatic are ca public țintă operatorii economici din spațiul economic european și pune la dispoziția acestora o modalitate de estimare a timpilor i costurilor de transport containerizat al mărfurilor, ținând cont de cantitățile de mărfuri, tipurile de mărfuri și punctul de plecare și de sosire. Folosind servicii de tip RIS (River Information Services), se vor analiza si defini factorii optimi ce vor fi luați în considerare pentru algoritmul de calcul al timpilor si costurilor de transport fluvial i, în mod similar, pentru transportul rutier se vor identifica i analiza datele disponibile ce vor putea fi luate în considerare în analiză. Pe baza feedback-ului de la stakeholderi, estimarea costurilor va fi actualizată și rezultatele vor deveni mai exacte.Sistemul informatic poate fi accesat pe site-ul: http://estimator.ria.org.ro, precum și de pe site-ul RIA (ria.org.ro) ‹ $%đ– Estimator costuri și timp.Președintele RIA a prezentat realizările din cadrul Centrului de Dezvoltare Multimodală, precum și planurile de viitor. Astfel, activitatea Centrului se dorește a fi în principal axată pe: promovarea transportului multimodal, activități de cercetare, consultanță pentru dezvoltare și instruire, colaborarea cu alte centre intermodale europene, implicarea in proiecte europene viitoare.