Dezbatere legislativă privind mărcile şi indicaţiile geografice

Dezbatere legislativă privind mărcile și indicațiile geografice

În urma reținerii de către inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Albița a unui numar de 44.860 de sticle de vinuri spumante, susceptibile a incălca drepturile asupra indicației geografice Champagne, când s-a constatat că pe sticla de vin este aplicată o etichetă cu denumirea "Sovetskoe shampanskoe", in traducere "șampanie sovietică", fără acordul titularului de drept, s-a ajuns la concluzia că sunt necesare precizări cu privire la reglementările europene in domeniul mărcilor și indicațiilor geografice cu aplicare directă in dreptul intern.În acest sens, DRV Iași a inițiat o dezbatere legislativă privind mărcile și indicațiile geografice.La seminar au participat 47 lucrători vamali, reprezentanți din mediul de afaceri (producători de vinuri spumante: „Bucium" SA, „Cotnari" SA, „Agro Industrial Ceres" SRL Iași, precum și reprezentanți ai „Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne" de la Cabinetul de Avocatură „Tuca&Zbarcea și Asociații".În cadrul acestui training au fost abordate probleme legislative europene cu aplicare directă și în țara noastră, respectiv Regulamentul 1308/2013, Regulamentul 207/2009, Regulamentul (CE) 510/2006 și au fost realizate studii de caz.